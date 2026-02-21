El nuevo poder de los clubs de lectura: cuando las celebrities te recomiendan qué leer

Los clubs de lectura de las celebridades, como Oprah Winfrey o Dua Lipa, están convirtiendo la lectura en una experiencia compartida, influyente y más global que nunca. ( DIARIO LIBRE )

Leer siempre ha sido un acto personal. Sin embargo, en los últimos años, algo cambió: las celebrities entraron en escena y transformaron ese momento solitario en una conversación colectiva.

Hoy, un libro puede viajar de la mesa de noche de una estrella a las manos de millones de lectores en cuestión de horas. Y lo mejor de todo es que, gracias a las redes sociales, tú puedes ser parte de ese intercambio.

Porque ya no se trata solo de leer. Se trata de descubrir, comentar, debatir y, sobre todo, sentir que formas parte de una comunidad que comparte tu curiosidad. Así, los clubs de lectura liderados por figuras públicas han dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en un auténtico fenómeno cultural.

En plena era digital, donde casi todo ocurre a través de pantallas, los libros siguen creando conexiones reales. Y, curiosamente, son estas figuras públicas quienes están ayudando a que nuevas generaciones redescubran ese poder.

Te puede interesar Los jóvenes dominicanos sí leen, y estos siete clubes de lectura lo prueban

Cuando una recomendación puede cambiarlo todo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/202310obcletusdescend2560x1440-1698100524-d6449f89.png En 1996, Oprah Winfrey lanzó Oprah´s Book Club. (FUENTE EXTERNA)

Todo empezó mucho antes de Instagram o los podcasts. En 1996, Oprah Winfrey lanzó Oprah´s Book Club como una sección dentro de su programa.

Lo que parecía una simple recomendación pronto se convirtió en un sello de garantía: cualquier libro que ella elegía se transformaba automáticamente en un éxito de ventas.

Con el tiempo, el club evolucionó al entorno digital e incluso encontró un nuevo hogar en plataformas como Apple TV, manteniendo viva la conversación literaria casi tres décadas después.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/reese-witherspoon-gigapixel-standard-v2-2x-medium-scaled-4c131401.jpg En 1996, Oprah Winfrey lanzó Oprah´s Book ClubReese. Witherspoon creó su propio club en 2017, vinculado a su productora Hello Sunshine. (FUENTE EXTERNA)

Siguiendo ese camino, Reese Witherspoon creó su propio club en 2017, vinculado a su productora Hello Sunshine. Su enfoque es claro: historias protagonizadas por mujeres y escritas por mujeres.

¿El resultado? Millones de ejemplares vendidos y múltiples adaptaciones audiovisuales. En otras palabras, lo que Reese lee, el mundo lo ve... y luego lo ve en la pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/emmaroberts-9683b300638047498471501d59ea6836-7ae63b58.jpg Emma Roberts cofundó Belletrist, un club que mezcla lecturas mensuales, entrevistas y adaptaciones audiovisuales. (FUENTE EXTERNA)

Pero no es la única. Emma Roberts cofundó Belletrist, un club que mezcla lecturas mensuales, entrevistas y adaptaciones audiovisuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/its-been-a-whole-year-since-we-kicked-off-the-teatime-book-club-with-beautyland-by-mariehelen-31f6054e.jpg Dakota Johnson lanzó TeaTime Book Club, una propuesta que combina literatura, música, conversaciones y descubrimiento de nuevas voces. (FUENTE EXTERNA)

Mientras tanto, Dakota Johnson lanzó TeaTime Book Club, una propuesta que combina literatura, música, conversaciones y descubrimiento de nuevas voces, apoyándose además en iniciativas como Bookshop.org para fortalecer las librerías independientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/dua-lipa-book-club-e1744235289513-c1fe878b.jpg Dua Lipa ha llevado su amor por los libros a otro nivel con Service95, una plataforma que mezcla periodismo, cultura y literatura. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Dua Lipa ha llevado su amor por los libros a otro nivel con Service95, una plataforma que mezcla periodismo, cultura y literatura. Sus recomendaciones, que incluyen desde ensayos feministas hasta ficción contemporánea, invitan no solo a leer, sino también a reflexionar sobre el mundo actual.

Leer como una forma de entender el mundo

Para muchas de estas figuras, un club de lectura es más que una lista de recomendaciones: es una declaración de intenciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/for-december-our-book-club-pick-is-malala-yousafzais-finding-my-way-malala-shares-her-journ-f140591b.jpg El club de lectura de Natalie Portman, Nat's Book Club, se enfoca sobre todo en historias escritas por mujeres. (FUENTE EXTERNA)

Natalie Portman, por ejemplo, utiliza su club para destacar historias, sobre todo escritas por mujeres, con trasfondo social y fomentar el pensamiento crítico.

De forma similar, Kaia Gerber impulsa Library Science, una plataforma que apuesta por autores emergentes y obras menos convencionales, demostrando que los libros también pueden ser una forma de descubrir nuevas perspectivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/sjp-book-club-central-6d697205.jpeg Sarah Jessica Parker creó SJP Lit en 2022. (FUENTE EXTERNA)

Y luego está Sarah Jessica Parker, quien llevó su pasión aún más lejos creando SJP Lit junto a la editorial Zando. Su objetivo es claro: dar visibilidad a historias que merecen ser leídas y crear puentes entre autores y lectores.

Hoy, los clubs de lectura de celebrities son mucho más que una moda. Son espacios donde las historias viajan, las ideas se expanden y los lectores se encuentran.

Y lo más interesante es que, aunque estas recomendaciones nacen en el mundo de las estrellas, terminan en un lugar mucho más cercano: tus manos.