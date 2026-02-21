×
carnaval Punta Cana 2026

Las Musas de Punta Cana rinden homenaje a los manglares en el Carnaval de Punta Cana 2026

Más de 25 mujeres participan en el desfile del Carnaval de Punta Cana 2026, simbolizando la continuidad de la tradición y el relevo generacional

  • Braylin Paredes - Facebook
Expandir imagen
Las Musas de Punta Cana rinden homenaje a los manglares en el Carnaval de Punta Cana 2026
Las faldas, decoradas con raíces y elementos marinos, junto a tocados que evocaban árboles y aves, captaron la atención del público.

(DANIA ACEVEDO)

Las Musas de Punta Cana desfilaron este sábado por el Boulevard 1ro. de Noviembre, frente a Puntacana Village, durante la celebración del Carnaval de Punta Cana 2026.

El grupo, integrado por mujeres de la comunidad, presentó un vistoso traje inspirado en los manglares, destacando la importancia de este ecosistema para el medioambiente.

Las faldas, decoradas con raíces y elementos marinos, junto a tocados que evocaban árboles y aves, captaron la atención del público.

Las participantes diseñaron y confeccionaron sus propios vestuarios, apostando por una propuesta creativa que combinó identidad, naturaleza y tradición.

Su presentación fue recibida con aplausos por los asistentes que se dieron cita en esta actividad cultural, que se celebra desde 2008.

Expandir imagen
Infografía
(DANIA ACEVEDO)
Expandir imagen
Infografía
(DANIA ACEVEDO )
Expandir imagen
Infografía
(DANIA ACEVEDO )

    Relevo generacional

    Adultas y niñas desfilaron en armonía, simbolizando la continuidad de la tradición y el relevo generacional que mantiene viva la esencia del carnaval. 

    • Cada paso coreografiado y cada giro de sus amplias faldas arrancó vítores del público, que no perdió detalle del derroche de creatividad y dedicación.

    Actualmente, la agrupación está integrada por más de 25 mujeres, acompañadas por la comparsa del Puntacana International School —formada por estudiantes y personal del centro— y por Los Tres Caras, un grupo de jóvenes y adultos de la comunidad que actúan como sus protectores durante el desfile.

    Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.