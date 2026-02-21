La comunicadora Mariasela Álvarez fue coronada como Reina Momo del Carnaval de Punta Cana 2026, en una gala celebrada este sábado en el Boulevard 1.º de Noviembre, frente a Puntacana Village.

Con esta distinción, Álvarez se convierte en la segunda mujer en ostentar el título en la historia del evento, que se realiza desde 2008 y es el más importante de la región Este del país.

En 2020, la merenguera Milly Quezada fue la primera mujer en recibir la corona.

La presentadora llegó escoltada en un vehículo de colección, conducido por el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

"Esta coronación es una de las sorpresas más esperadas de la gala, ya que la distinción se otorga a personalidades nacionales destacadas e influyentes que inspiran con su labor a la sociedad dominicana y promueven el arte, la cultura y el deporte", destacó Rainieri.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-53838-pm-337568d6.jpeg Mariasela Álvarez junto a Frank y Paola Rainieri, durante el Carnaval de Punta Cana. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-53624-pm-c88e9434.jpeg Participantes en el Carnaval. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-53614-pm-722dfb77.jpeg (DANIA ACEVEDO ) ‹ >

El reconocimiento se produce semanas después de que Álvarez anunciara su retiro de la televisión y el cierre de su programa Esta noche, Mariasela, con el que concluye un ciclo de casi 14 años al aire y 35 años de trayectoria en la pantalla chica.

La comunicadora confirmó que el espacio finalizará sus emisiones el próximo 26 de febrero.

Exitosa carrera en los medios

En 1991, Mariasela Álvarez abandonó la arquitectura por la televisión, donde se inició con el programa Con los ojos abiertos como copresentadora junto a Milagros Germán, un talk show semanal de una hora de duración, el cual estuvo cuatro años en el aire.

En 1996 abrió su compañía productora de televisión, Maralva S. A., la cual produjo cuatro miniseries durante ocho años.

Otras figuras distinguidas

En 2025, el título de Rey Momo recayó en el bicampeón olímpico y mundial de atletismo Félix Sánchez.

En ediciones anteriores también han sido coronados como Rey Momo el diseñador Óscar de la Renta, el merenguero Eddy Herrera, el nadador de larga distancia Marcos Díaz, el pianista Michel Camilo, el director de orquesta José Antonio Molina, el gestor cultural Freddy Ginebra y el extoletero de Grandes Ligas George Bell.

