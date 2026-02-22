La pastora Marinelis Espinal lanza su libro "Asesinos silenciosos" en un emotivo evento

"Asesinos silenciosos" es el primer libro de Marinelis Espinal, disponible en librerías y redes sociales. ( SUMINISTRADA )

La pastora Marinelis Espinal puso en circulación este sábado su primer libro, titulado Asesinos silenciosos, una obra en la que aborda los procesos internos que, según explicó, afectan la paz y la estabilidad emocional de las personas.

El acto de lanzamiento se realizó en la iglesia Casa de Transformación Exhibiendo Su Gloria, pastoreada por Danny y Marinelis Espinal, con la asistencia de miembros de la congregación, familiares y allegados.

Durante la actividad, la autora compartió parte de la motivación que dio origen al texto. "Este libro fue concebido en medio del dolor, en medio de procesos que me costó mucho sanar", expresó.

Por una mejor vida

Espinal explicó que la publicación busca orientar a los lectores a identificar heridas emocionales que, aunque no siempre son evidentes, pueden influir en la vida cotidiana.

y para quienes atraviesan situaciones similares. Asesinos Silenciosos estará disponible en librerías del país y también podrá adquirirse a través de las redes sociales de la autora y de la iglesia, con un precio de mil pesos.