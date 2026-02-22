×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cultura

La pastora Marinelis Espinal lanza su libro "Asesinos silenciosos" en un emotivo evento

La puesta en circulación del libro se llevó a cabo en la iglesia Casa de Transformación Exhibiendo Su Gloria, con gran asistencia de la comunidad

    Expandir imagen
    La pastora Marinelis Espinal lanza su libro Asesinos silenciosos en un emotivo evento
    "Asesinos silenciosos" es el primer libro de Marinelis Espinal, disponible en librerías y redes sociales. (SUMINISTRADA)

    La pastora Marinelis Espinal puso en circulación este sábado su primer libro, titulado Asesinos silenciosos, una obra en la que aborda los procesos internos que, según explicó, afectan la paz y la estabilidad emocional de las personas.

    El acto de lanzamiento se realizó en la iglesia Casa de Transformación Exhibiendo Su Gloria, pastoreada por Danny y Marinelis Espinal, con la asistencia de miembros de la congregación, familiares y allegados.

    Durante la actividad, la autora compartió parte de la motivación que dio origen al texto. "Este libro fue concebido en medio del dolor, en medio de procesos que me costó mucho sanar", expresó.

    Expandir imagen
    La pastora Marinelis Espinal firma ejemplares de su libro Asesinos silenciosos durante el acto de puesta en circulación en Santo Domingo.<br>
    La pastora Marinelis Espinal firma ejemplares de su libro "Asesinos silenciosos" durante el acto de puesta en circulación en Santo Domingo.
    Expandir imagen
    La autora Marinelis Espinal junto a sus tíos Marta Peralta y José Silva durante la presentación de su libro Asesinos silenciosos.<br>
    La autora Marinelis Espinal junto a sus tíos Marta Peralta y José Silva durante la presentación de su libro "Asesinos silenciosos".

      Por una mejor vida

      • Espinal explicó que la publicación busca orientar a los lectores a identificar heridas emocionales que, aunque no siempre son evidentes, pueden influir en la vida cotidiana.
      • "Cuando entendí que tenía heridas que, aunque no duelen, no han sanado; que no te duelen, pero te tienen dañado y en el lugar incorrecto, ahí entré en el secreto de Dios y empecé a escribir este libro", afirmó.
      • La autora señaló que su intención es ofrecer una herramienta de reflexión y crecimiento espiritual para quienes atraviesan situaciones similares.
      • Asesinos Silenciosos estará disponible en librerías del país y también podrá adquirirse a través de las redes sociales de la autora y de la iglesia, con un precio de mil pesos.
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.