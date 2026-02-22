Carnaval de Santiago cierra su tercer domingo convertido en el epicentro del arte y la cultura

La agenda continuará el próximo domingo 1 de marzo con el gran cierre del Carnaval de Santiago 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Carnaval de Santiago 2026 reafirmó este domingo su posicionamiento como uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes de la República Dominicana, al registrar una de las jornadas más concurridas de la temporada.

El tercer domingo de celebración convirtió el Parque Central en un epicentro de color, identidad y dinamismo económico, con amplia presencia de visitantes nacionales e internacionales, señala una nota de prensa.

Indica que desde tempranas horas, familias completas, turistas y amantes de las tradiciones populares se congregaron para disfrutar del desfile de comparsas, personajes emblemáticos y agrupaciones carnavaleras que dieron vida a una puesta en escena cargada de creatividad y simbolismo.

Participación de autoridades y programación artística

El tradicional Roco Tren volvió a captar la atención del público al recorrer el área del desfile junto a artistas y personajes invitados, consolidándose como uno de los grandes atractivos de esta edición 2026.

Durante la jornada, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, estuvo acompañado de la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, la Miss República Dominicana 2025 Jennifer Ventura y el empresario José Armando Bermúdez.

El ejecutivo municipal valoró de manera positiva el desarrollo del carnaval en el Parque Central, resaltando el respaldo masivo de las familias y el crecimiento sostenido de comparsas y participantes.

“El Carnaval de Santiago es pura expresión de nuestro pueblo, de nuestros barrios y de nuestra identidad. Hoy vemos a miles de familias disfrutando en un espacio seguro y organizado, con más de dos mil lechones en las calles y miles de participantes. Este orgullo santiaguero seguirá creciendo hasta el gran cierre del próximo domingo”, expresó.

Agenda

La agenda continuará el próximo domingo 1 de marzo con el gran cierre del Carnaval de Santiago 2026, jornada que promete una concentración aún mayor de público, espectáculos artísticos y el despliegue final de comparsas y lechones, símbolos esenciales de esta tradición cibaeña que año tras año reafirma el orgullo y la identidad de la Ciudad Corazón.

