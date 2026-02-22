Carnaval del Distrito Nacional llena de alegría, color y tradición el malecón

El color, la música, el baile y la tradición llenaron este domingo el malecón de Santo Domingo en la celebración del Carnaval del Distrito Nacional 2026, una actividad cultural organizada por la Alcaldía del DN que reunió a miles de capitaleños y visitantes en un ambiente familiar.

Mediante una nota de prensa, el Ayuntamiento indicó que más de 70 comparsas desfilaron en un evento que inició sobre las 3:30 de la tarde con un dispositivo de seguridad y coordinación interinstitucional que garantizó el orden y la tranquilidad durante toda la jornada.

La alcaldesa Carolina Mejía hizo su entrada acompañada por la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colí, y tras dejar iniciado el desfile, una representación de atletas de la justa deportiva que tendrá como sede a Santo Domingo hizo un vistoso recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-22-at-85932-pm-f940b5d5.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía hizo su entrada acompañada por la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colí. (FUENTE EXTERNA)

La ejecutiva municipal también destacó el impacto cultural y social de la celebración, afirmando que el carnaval no solo es una fiesta, sino una manifestación viva de la identidad capitaleña.

Dispositivo de seguridad

La celebración, organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional en coordinación con la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (Ucadi), contó con un amplio dispositivo de seguridad y logística que garantizó el orden y la tranquilidad durante toda la jornada, permitiendo que familias completas disfrutaran con confianza del evento.

Esta edición estuvo dedicada al Dr. José Guillermo Mieses "Pepe", reconocido médico, deportista y folclorista, fundador de la emblemática comparsa Los Leones del Diablo y figura clave en el fortalecimiento institucional del carnaval en la capital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-22-at-90551-pm-1a277089.jpeg Un Roba la Gallina. (FUENTE EXTERNA)

El principio del desfile estuvo a cargo del Rey del Carnaval, Francisco Taveras Benítez, destacado por su trayectoria y aportes a esta tradición, y la Reina del Carnaval, Santa Valdez, reconocida por sus años de dedicación y múltiples premios obtenidos en esta expresión cultural. Asimismo, la banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y Los Guloyas de Propagas.

Los representantes de diversos sectores pusieron de manifiesto su creatividad en comparsas y personajes individuales que captaron la atención del público y de los jurados, para competir en diversas categorías: como Gran Comparsa, Mejores Carrozas, Comparsas de Alibabá, Diablos Tradicionales, Diablos de Fantasía, Comparsas Históricas, Comparsas Tradicionales, Individuales de Fantasía e Individuales Tradicionales.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, regidores, dirigentes culturales y diversas personalidades de la vida social, política y artística, quienes valoraron la organización y el alto nivel exhibido por las comparsas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-22-at-90552-pm-1-c05ef951.jpeg Los Reyes del Carnaval del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

La música se convirtió en el broche de oro

Al caer la noche, la música se adueñó del escenario con la propuesta artística de Toño Rosario, Omega, Sexappeal, Jandy Ventura y Steffany Constanza.