El Carnaval de Punta Cana 2026 deslumbra con identidad, cultura y creatividad

La alegría y el folclore se apoderan de Punta Cana en una vibrante jornada carnavalesca. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Durante cuatro horas, el Boulevard 1ro. de Noviembre, frente a The Village Puntacana, se convirtió en el escenario donde más de 60 comparsas y alrededor de 1,500 carnavaleros demostraron su ingenio con vistosos trajes y disfraces.

El evento cultural, que se celebra desde 2008, inició a las 4:16 de la tarde del sábado con la coronación de la Reina Momo. Este año fue escogida la comunicadora Mariasela Álvarez.

Con esta distinción, Álvarez se convierte en la segunda mujer en ostentar el título en la historia del carnaval, el más importante de la región Este del país.

En 2020, la merenguera Milly Quezada fue la primera mujer en recibir la corona.

La presentadora llegó escoltada en un vehículo de colección, conducido por el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

La coronación estuvo a cargo de Paola Rainieri, Chief Marketing Officer del grupo empresarial.

"Esta coronación es una de las sorpresas más esperadas de la gala, ya que la distinción se otorga a personalidades nacionales destacadas e influyentes que inspiran con su labor a la sociedad dominicana y promueven el arte, la cultura y el deporte", expresó Rainieri.

Posteriormente, la Reina Momo recorrió el boulevard, saludando a los asistentes que se dieron cita en la actividad.

El reconocimiento se produce semanas después de que Álvarez anunciara su retiro de la televisión y el cierre de su programa, Esta noche, Mariasela, con el que concluye un ciclo de casi 14 años al aire y 35 años de trayectoria en la pantalla chica.

Las Musas de Punta Cana rinden homenaje al manglar

En esta edición, Las Musas de Punta Cana rindieron homenaje al manglar, resaltando la importancia de estos ecosistemas para el medioambiente.

El grupo, integrado por mujeres de la comunidad, presentó un vistoso vestuario inspirado en los manglares.

Las faldas, decoradas con raíces y elementos marinos, junto a tocados que evocaban árboles y aves, captaron la atención del público.

Las participantes diseñaron y confeccionaron sus propios trajes, apostando por una propuesta creativa que combinó identidad, naturaleza y tradición.

Adultas y niñas desfilaron en armonía, simbolizando la continuidad de la tradición y el relevo generacional que mantiene viva la esencia del carnaval.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-90026-am-a1d886d5.jpeg Mariasela Álvarez junto a Frank y Paola Rainieri, durante el Carnaval de Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Cada paso coreografiado y cada giro de sus amplias faldas arrancó aplausos del público.

Actualmente, la agrupación está integrada por más de 25 mujeres, acompañadas por la comparsa del Puntacana International School, formada por estudiantes y personal del centro, y por Los Tres Caras, grupo de jóvenes y adultos de la comunidad que actúan como sus protectores durante el desfile.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/las-musas-994986fc.jpg Las Musas y personajes emblemáticos recorren el boulevard en una celebración de identidad y tradición. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-85952-am-28bfb1d3.jpeg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Participación nacional e internacional

La fiesta continuó con un despliegue multicolor de caretas y disfraces. Más de 60 comparsas y alrededor de 1,500 carnavaleros participaron en esta edición, representando provincias como La Vega, Santiago, Puerto Plata, Bonao, San Cristóbal, San Juan, Barahona y el Distrito Nacional, entre otras.

También asistieron delegaciones internacionales invitadas desde Miami, Haití, Perú, Bahamas y Aruba.

El público disfrutó del evento desde 17 tarimas y 20 gradas gratuitas, en un ambiente familiar, organizado y seguro, complementado con una amplia oferta gastronómica y espacios diseñados para grandes y pequeños.

Aunque en un momento la lluvia amenazó con empañar la jornada, los asistentes permanecieron firmes y disfrutaron de las presentaciones.

A las 7:16 de la noche desfiló la última comparsa, marcando el cierre del evento más importante de la región Este, que culminó con un espectáculo de fuegos artificiales.