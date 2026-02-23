Barrio Chino rinde homenaje a Johnny Ventura en la celebración del Año Nuevo Chino 2026

La viuda de Johnny Ventura, Nelly Josefina (Fifa) Flores recibe el reconocimiento, junto a dos de sus hijos, de manos de Rosa NG, presidenta de la fundación Flor para Todos y fundadora del Barrio Chino. ( FÉLIX LEÓN )

El merengue encontró un nuevo escenario para honrar su historia.

Este domingo, el icónico Barrio Chino de Santo Domingo se llenó de ritmo, emoción y simbolismo durante la celebración del Año Nuevo Chino 2026, una jornada que tuvo como uno de sus momentos más memorables el homenaje al inolvidable Johnny Ventura.

Al frente de la celebración estuvo Jandy Ventura junto a su orquesta El Legado, quienes no solo pusieron a bailar al público, sino que también reafirmaron el peso de una herencia musical que sigue más viva que nunca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/fcd58d98-4264-4b5c-9f46-e9781ad83b9c-0e332be9.jpg El"Legado El Caballo Mayor" junto aRosa NG. (FÉLIX LEÓN)

Entre aplausos y sonrisas, el merengue se convirtió en un puente entre culturas, fusionando la tradición dominicana con la riqueza simbólica del calendario chino.

Un tributo cargado de memoria y significado

La actividad, organizada por la Fundación Flor para Todos, incluyó un emotivo reconocimiento póstumo al "Caballo Mayor", una figura que trascendió generaciones y fronteras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/afe6b080-2575-40b7-8df4-c95b83fb8337-ee823c71.jpg La viuda de Johnny Ventura,Nelly Josefina (Fifa) Flores recibe el reconocimiento, junto a dos de sus hijos, de manos deRosa NG, presidenta de la fundación Flor para Todos y fundadora del Barrio Chino. (FÉLIX LEÓN)

El homenaje fue encabezado por Rosa NG, presidenta de la fundación y fundadora del Barrio Chino, quien evocó no solo al artista, sino al ser humano que dejó una huella profunda en la comunidad.

"Johnny no fue solo un artista extraordinario; fue un ser humano excepcional. Siempre mostró solidaridad genuina, compromiso social y un profundo cariño hacia nuestra comunidad", expresó con visible emoción.

El reconocimiento fue recibido por su esposa, Josefina Flores de Ventura, y sus hijos Ana Yahaira y Jandy, en un momento íntimo y conmovedor que recordó que el legado del merenguero no se limita a su música, sino también a los vínculos que cultivó en vida.

La celebración también sirvió como escenario para presentar el ron ultra premium "Legado El Caballo Mayor", una edición especial inspirada en el Año del Caballo de Fuego, con un diseño que fusiona símbolos de la cultura china con la esencia dominicana.

Celebración del Año Nuevo Chino 2026 en el Barrio Chino de Santo Domingo.

Este lanzamiento, realizado por ejecutivos de J&J Spirits, reforzó el carácter simbólico de la noche: un tributo que mira al pasado, pero también celebra la continuidad.

Así, entre linternas, aplausos y merengue, la festividad reafirmó al Barrio Chino como un espacio donde las culturas dialogan y se entrelazan.

Y, sobre todo, confirmó que el espíritu de Johnny Ventura sigue presente, no solo en cada canción, sino en cada celebración que honra su historia.