Las últimas palabras de Eric Dane a sus hijas antes de morir a los 53 años

Foto de archivo del actor Eric Dane juntoa sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine, en la presentación del filme Bad Boys: Ride or Die del 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Eric Dane, conocido por sus icónicos papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Antes de morir, Dane dejó un mensaje final grabado especialmente para sus hijas, Billie y Georgia, que ahora se ha difundido al público como parte de un proyecto póstumo de Netflix.

En la emotiva grabación, el actor recordó con ternura los días que pasó con sus hijas en la playa, describiendo cómo siempre las verá “jugando en el agua” y calificando esos momentos como “el paraíso”.

Fue allí donde, con la voz quebrada por la emoción, les impartió las enseñanzas más importantes de su vida, lecciones que quería que ellas conservaran para siempre.

Dane comenzó hablando sobre la importancia de vivir en el presente. Explicó que, durante años, se perdió en su mente, atrapado en la preocupación, la autocompasión y la duda, pero que su enfermedad lo obligó “por pura supervivencia” a enfocarse en el ahora.

Les instó a valorar cada momento, dejando atrás los remordimientos del pasado y las incertidumbres del futuro.

Luego, les habló de la pasión y la alegría: “Enamórate, no necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Enamórate de algo que te haga levantarte cada mañana”, dijo.

Les recordó que él mismo se enamoró de la actuación a su edad y las animó a encontrar un propósito que las hiciera sentir vivas.

También les aconsejó rodearse de personas leales y afectuosas, amigos que las apoyen sin juzgarlas ni poner condiciones, y les recordó la importancia de entregarse a esas relaciones.

Finalmente, les instó a luchar siempre, con cada onza de su ser, y a no rendirse ante ningún desafío, incluso cuando la vida pareciera insuperable. “Esta enfermedad está tomando lentamente mi cuerpo, pero nunca tomará mi espíritu”, aseguró.

Dane reconoció la fuerza y resiliencia que sus hijas habían heredado de él y lo describió como su “superpoder”, diciendo: “Me levanto de nuevo, y sigo regresando. Cuando algo inesperado te golpee, lucha y enfréntalo con honestidad, integridad y gracia”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/fotografia-de-archivo-del-musico-willie-colon-icono-de-la-salsa-efebienvenido-velasco-6-ed7f9b0b.jpg Foto de archivo de los fallecidos actoresEric Dane yJames Van DerBeek junto a sus esposas y las hijas del actor de la serie Gray's Anatomy en la 16a. gala anual de Chrysalis Butterfly Ball en junio de 2017, en Brentwood, California.(FUENTE EXTERNA) ()

En su despedida final, con la voz entrecortada por las lágrimas, les dedicó sus palabras más profundas: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

Eric Dane deja un legado de amor, resiliencia y esperanza, y su mensaje final es un testamento del vínculo inquebrantable con sus hijas y de la fortaleza con la que enfrentó la adversidad.

Más

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco , California. Saltó a la fama con su papel de Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy , convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la serie.

También participó en producciones como Euphoria y The Last Ship, consolidándose como uno de los actores más versátiles de Hollywood. Además de su carrera actoral, Dane fue un padre dedicado a sus hijas Billie y Georgia, fruto de su relación con Rebecca Gayheart.