Ponen a circular el libro "Best-IA-Río Dominicano"

Las artistas visuales dominicanas Rosmery Quezada y Guadalupe Casasnovas pusieron en circulación su libro Best-IA-Río Dominicano, una publicación que explora, desde una mirada crítica y lúdica, el cruce entre cultura popular dominicana, lenguaje coloquial e inteligencia artificial.

El evento tuvo lugar en el Centro de la Imagen, ubicado en la Ciudad Colonial, donde se dieron cita académicos, familiares, amigos y miembros de la comunidad artística.

Esta primera versión del bestiario fue elaborada a partir de definiciones y referencias textuales extraídas de estos diccionarios y relatos de dominicanismos que se relacionan con animales. Posteriormente, estas definiciones y referencias fueron interpretadas por un programa de inteligencia artificial para conformar esta singular colección visual.

La jornada concluyó con un espacio de firma y encuentro cercano con los asistentes.

Quezada y Casasnovas conforman el Colectivo GQ, espacio de creación desde el cual desarrollan proyectos que dialogan con temas como la educación, la contaminación ambiental y las expresiones populares del habla dominicana, utilizando diversos materiales, técnicas y formatos contemporáneos.

Su trabajo conjunto ha sido presentado en importantes exposiciones nacionales e internacionales, incluyendo la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales y el Salón Bienal de Fotografía y Video del Centro de la Imagen.

Sobre las autoras

Guadalupe Casasnovas es una artista visual de amplia trayectoria, cuya obra abarca escultura, fotografía, instalación, medios mixtos e investigación artística. Su práctica se ha distinguido por una mirada crítica y reflexiva, así como por su participación activa en proyectos curatoriales, museográficos y editoriales.

Ha sido reconocida en diversos certámenes y ha contribuido con textos especializados en publicaciones de arte. Es coautora, junto a Victoria Thomen, del libro fotográfico La Era Plasteozoica, presentado en la Feria del Libro de Madrid.

Rosmery Quezada desarrolla una práctica multidisciplinaria que integra fotografía, escritura, escultura y tecnologías emergentes. Su obra explora de manera crítica el impacto de la inteligencia artificial en los procesos creativos, la identidad y la cultura visual contemporánea.

Ha participado en exposiciones y proyectos vinculados a arte y tecnología, entre ellos Novembre Numérique y la exposición Watch Out, junto a Aris D´Orville, presentada en la Alianza Francesa, consolidándose como una de las voces pioneras en este cruce dentro del arte dominicano.

Best-IA-Río Dominicano propone una lectura actualizada del imaginario popular, combinando experimentación visual, humor y reflexión, y marca un nuevo capítulo en la colaboración artística de ambas creadoras.

