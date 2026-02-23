×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Best-IA-Río Dominicano
Best-IA-Río Dominicano

Ponen a circular el libro "Best-IA-Río Dominicano"

La publicación explora el cruce entre cultura popular dominicana, lenguaje coloquial e inteligencia artificial

    Expandir imagen
    Ponen a circular el libro "Best-IA-Río Dominicano
    Guadalupe Casasnovas y Rosmery Quezada. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

    Las artistas visuales dominicanas Rosmery Quezada y Guadalupe Casasnovas pusieron en circulación su libro Best-IA-Río Dominicano, una publicación que explora, desde una mirada crítica y lúdica, el cruce entre cultura popular dominicana, lenguaje coloquial e inteligencia artificial.

    El evento tuvo lugar en el Centro de la Imagen, ubicado en la Ciudad Colonial, donde se dieron cita académicos, familiares, amigos y miembros de la comunidad artística. 

    Esta primera versión del bestiario fue elaborada a partir de definiciones y referencias textuales extraídas de estos diccionarios y relatos de dominicanismos que se relacionan con animales. Posteriormente, estas definiciones y referencias fueron interpretadas por un programa de inteligencia artificial para conformar esta singular colección visual.

    Expandir imagen
    Infografía
    Rosmery Quezada y Guadalupe Casasnovas firman libros durante puesta en circulación de su libro. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

    La jornada concluyó con un espacio de firma y encuentro cercano con los asistentes.

    Quezada y Casasnovas conforman el Colectivo GQ, espacio de creación desde el cual desarrollan proyectos que dialogan con temas como la educación, la contaminación ambiental y las expresiones populares del habla dominicana, utilizando diversos materiales, técnicas y formatos contemporáneos. 

    Su trabajo conjunto ha sido presentado en importantes exposiciones nacionales e internacionales, incluyendo la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales y el Salón Bienal de Fotografía y Video del Centro de la Imagen.

    Expandir imagen
    Carlos Acero, Leslie Mota y Alfonso Casasnovas.
    Carlos Acero, Leslie Mota y Alfonso Casasnovas. (DARE COLLADO/DARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Nilsa Saud y Aris D'Orville.
    Nilsa Saud y Aris D'Orville. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Soledad Carballo, Cristian Aramis y Layra Henríquez.
    Soledad Carballo, Cristian Aramis y Layra Henríquez. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

      Sobre las autoras 

      Guadalupe Casasnovas es una artista visual de amplia trayectoria, cuya obra abarca escultura, fotografía, instalación, medios mixtos e investigación artística. Su práctica se ha distinguido por una mirada crítica y reflexiva, así como por su participación activa en proyectos curatoriales, museográficos y editoriales.

      Ha sido reconocida en diversos certámenes y ha contribuido con textos especializados en publicaciones de arte. Es coautora, junto a Victoria Thomen, del libro fotográfico La Era Plasteozoica, presentado en la Feria del Libro de Madrid.

      Rosmery Quezada desarrolla una práctica multidisciplinaria que integra fotografía, escritura, escultura y tecnologías emergentes. Su obra explora de manera crítica el impacto de la inteligencia artificial en los procesos creativos, la identidad y la cultura visual contemporánea.

      Ha participado en exposiciones y proyectos vinculados a arte y tecnología, entre ellos Novembre Numérique y la exposición Watch Out, junto a Aris D´Orville, presentada en la Alianza Francesa, consolidándose como una de las voces pioneras en este cruce dentro del arte dominicano.

      Best-IA-Río Dominicano propone una lectura actualizada del imaginario popular, combinando experimentación visual, humor y reflexión, y marca un nuevo capítulo en la colaboración artística de ambas creadoras.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.