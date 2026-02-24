La artista dominicana Yubo Fernández triunfa en Madrid con la exposición "Cigua Palmera"

Yubo Fernández consolida su proyección internacional con su nueva exposición en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

La artista dominicana Yubo Fernández consolida su proyección internacional con la presentación en Madrid de la exposición "Cigua Palmera: Cartografía del vuelo", una propuesta artística de vanguardia impulsada por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, que celebra la identidad, la libertad creativa y el viaje interior del ser humano.

La muestra, comisariada por Julián Kunhardt, trasciende el formato expositivo tradicional para convertirse en una experiencia sensorial que integra artes plásticas, música y alta costura, reafirmando la fuerza del talento dominicano en los principales escenarios culturales del mundo.

La exhibición reúne treinta obras, entre lienzos de gran formato, esculturas monumentales y una pieza única de alta costura pintada a mano, creada en colaboración con la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, acompañada de joyería en larimar de Gisselle Mancebo y una banda sonora original de jazz compuesta por el músico Luis McDougal.

Reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de la República Dominicana, Yubo Fernández llega a la capital española tras una destacada trayectoria internacional que incluye exhibiciones en Nueva York y Corea, consolidándose como una de las artistas dominicanas con mayor proyección en el arte contemporáneo.

Su obra se caracteriza por una exploración constante de universos paralelos que dialogan entre sí, guiados por la intuición, el movimiento y una identidad caribeña profundamente marcada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/grey-soriano-tony-raful-embajador-dominicano-en-espana-yubo-fernandez-e4e75187.jpeg Grey Soriano, Tony Raful, embajador dominicano en España, Yubo Fernández. (FUENTE EXTERNA)

Dos de las obras presentadas han sido pre-seleccionadas para optar al Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, uno de los galardones más relevantes del ámbito artístico iberoamericano.

Durante la inauguración, el embajador dominicano en España, Tony Raful, subrayó el valor simbólico y estético de la propuesta, señalando que la artista "convoca la cigua palmera como un título honorífico, traducido en una musicalidad de trazos e imágenes pictóricas que apuntan hacia la libertad creativa y la infinitud".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/la-muestra-integra-artes-plasticas-musica-y-piezas-pre-seleccionadas-al-premio-reina-sofia-4643002f.jpeg La muestra integra artes plásticas, música y piezas pre-seleccionadas al Premio Reina Sofía. (FUENTE EXTERNA)

"Cigua Palmera: Cartografía del vuelo" forma parte de una gira internacional que inició en Nueva York y que tiene en Madrid su primer destino europeo, antes de presentarse en Italia, Alemania y Bélgica, llevando consigo una visión contemporánea del arte dominicano al escenario global.

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026 en el Hotel Meliá Casa de las Artes, ubicado en la calle Atocha 83, Madrid.

Yubo Fernández describe así la exposición: "Cigua Palmera: Cartografía del vuelo" es mi exploración visual y espiritual, que toma como punto de partida el ave endémica de la República Dominicana. Esta especie, que no migra y habita profundamente el paisaje caribeño, se convierte en metáfora viva de un origen que permanece, de una identidad que resiste, de un ser que encuentra su territorio en sí mismo".

En esta exposición, Yubo fusiona al humano con las aves, creando figuras híbridas que habitan entre lo real y lo imaginado. Ese cruce de anatomías revela la vulnerabilidad del ser, su deseo innato de libertad y su necesidad constante de regresar al origen: un regreso a la intención, a la esencia, al territorio emocional donde se construye la identidad.

Las obras funcionan como mapas, como cartografías del vuelo, donde los trazos, colores y texturas registran movimientos internos: anhelos, búsquedas, silencios, presencias. Cada pieza propone un viaje —a veces suave, a veces turbulento— que atraviesa lo íntimo, lo espiritual y lo salvaje.

Acerca de Yubo Fernández

Yubo Fernández (República Dominicana, 1979) es una artista multidisciplinar cuya carrera se distingue por una evolución constante y una curiosidad creativa inagotable. Se formó en la Escuela de Altos de Chavón y es licenciada en Diseño de Interiores por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra fusiona el arte abstracto y el pop art, con influencias de referentes como Andy Warhol, Jackson Pollock y Wassily Kandinsky, y una paleta cromática inspirada en la energía y el color del Caribe.