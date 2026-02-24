Héctor Then vive su temporada más intensa al frente y detrás de la cámara

El actor dominicano Héctor Then vive un momento en el que su nombre aparece en proyectos de cine, plataformas y teatro. ( FUENTE EXTERNA )

Si sigues de cerca el cine y el teatro dominicano, es muy probable que te hayas topado con el nombre de Héctor Then más de una vez últimamente. Y no es casualidad.

El actor atraviesa una etapa especialmente intensa, marcada por tres proyectos que, aunque muy distintos entre sí, coinciden en algo esencial: confirman su versatilidad y su presencia constante en la escena artística actual.

Por un lado, lo verás en la gran pantalla; por otro, en el universo digital. Y, además, en un formato teatral íntimo que exige una conexión directa con el público. Es decir, Then está en todas partes al mismo tiempo, explorando registros que van de la comedia al thriller sobrenatural, sin perder el pulso.

Del humor familiar al suspenso oscuro

La primera parada es el cine. El 12 de marzo llega a las salas de Caribbean Cinemas la comedia La herencia de los Ramírez, una producción que ya venía generando conversación tras su paso por el Festival de Cine Global Dominicano.

El proyecto, ganador del Fonprocine 2023 y dirigido por Jade Humpreys para Elegido Comics SRL, presenta a Then como Máximo Mejía, el abogado cuya aparición desata el caos al anunciar una herencia inesperada.

A partir de ese momento, la historia se convierte en una cadena de enredos, tensiones y giros cargados de ironía, en los que comparte pantalla con figuras como Gerardo "El Cuervo" Mercedes, Pachy Méndez, Clara Morel, Emilio Santiago y Hellen Álvarez.

Sin embargo, el tono cambia radicalmente en Maboya, dirigida por Felipe Esteban. Aquí, Then se mueve hacia un terreno mucho más oscuro, interpretando a un empresario que, junto a un arqueólogo encarnado por Richarson Díaz, se adentra en la búsqueda de una reliquia taína vinculada a una antigua deidad.

Lo que comienza como curiosidad pronto se transforma en una experiencia inquietante, marcada por la violencia y la pérdida de control. La película llegará próximamente a la plataforma LaMuviRD.

En el escenario

Pero si hay un espacio donde el actor se expone sin filtros, es el teatro. Durante los fines de semana de marzo, Then formará parte de la temporada Amores Clandestinos en Microteatro Santo Domingo.

Allí participará en la pieza "Sasha: despedida de una diva", dirigida por Isen Ravelo y producida por Raúl Méndez, junto al actor Miguel Oniel.

Este formato, más cercano e intenso, obliga a cada gesto y cada palabra a sentirse reales. No hay distancia, no hay cortes. Solo el actor y el público, frente a frente.

A la par de su trabajo como intérprete, Then también ha consolidado su presencia detrás de cámaras. Su labor fue reconocida con el Premio La Silla 2024 a Mejor Dirección de Casting por la película El vendedor de arte, dirigida por Marcel Fondeur, ampliando así su influencia dentro de la industria audiovisual.

En conjunto, todo apunta a un mismo resultado: Héctor Then no solo está trabajando más, sino también mejor y en más frentes. Y mientras alterna entre el humor, el suspenso y la intimidad teatral, queda claro que este no es solo un año ocupado, sino uno decisivo.