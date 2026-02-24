La BBC en el ojo del huracán por emitir palabra racista en los Bafta

La BBC enfrenta una ola de cuestionamientos tras la emisión de un insulto racial durante la transmisión grabada de los premios Bafta el pasado domingo. La polémica se desató luego de que la palabra, considerada altamente ofensiva y prohibida en la radiodifusión británica, no fuera eliminada en la edición previa a su difusión.

La jefa de contenidos de la corporación, Kate Phillips, envió el martes una comunicación interna al personal en la que asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

"Lamento profundamente que un insulto racial no fuera editado de nuestra transmisión", expresó, según el texto al que tuvo acceso la prensa británica. Phillips reconoció que el incidente resultó angustiante y aseguró que la BBC "nunca habría permitido conscientemente" que ese contenido saliera al aire.

El término fue pronunciado por el activista con síndrome de Tourette John Davidson mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban el premio a mejores efectos visuales en el Royal Festival Hall de Londres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/klt0i8ugbafta625x30024february26-58c8b875.jpg los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentan el premio a mejores efectos visuales en los Premios Bafta. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia, el presentador Alan Cumming había advertido sobre la posibilidad de tics verbales involuntarios, pero la dirección de la BBC admitió que esa contextualización no mitigó el impacto.

Según la corporación, el equipo de edición eliminó otro insulto racial detectado en la grabación, pero no percibió el segundo antes de la emisión diferida, que se transmitió dos horas después del evento en vivo.

Una fuente citada por medios británicos indicó que la edición se realizó desde una unidad móvil, lo que ha alimentado dudas sobre los protocolos de control editorial.

Cuando la palabra también fue audible en la plataforma iPlayer, Phillips ordenó retirar el contenido. La transmisión original fue eliminada del sitio web alrededor del mediodía del lunes, en medio de crecientes críticas públicas y políticas.

El estudio Warner Bros, responsable de la película "Sinners", informó que durante la ceremonia expresó de inmediato su preocupación a la organización de los Bafta y recibió garantías de que la solicitud sería trasladada a la BBC para suprimir el término antes de la emisión grabada.

Reacciones

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) anunció una revisión exhaustiva de lo ocurrido. Su presidenta, Sara Putt, y la directora ejecutiva, Jane Millichip, ofrecieron disculpas formales y reconocieron el daño causado. También pidieron disculpas directamente a Jordan y Lindo, quienes estuvieron en el escenario en el momento del incidente.

Las reacciones políticas no tardaron. La líder conservadora Kemi Badenoch calificó lo sucedido como un "grave error", mientras que la diputada laborista Dawn Butler habló de "fallo en el deber de cuidado" y solicitó explicaciones urgentes al director general saliente de la BBC.

El cineasta Jonte Richardson renunció como juez de los Bafta y calificó la gestión del incidente como "imperdonable". En paralelo, Google pidió disculpas por una notificación generada por inteligencia artificial que invitaba a los usuarios a "ver más sobre" el término ofensivo, mensaje que ya fue retirado.