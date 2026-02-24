Fundación Quiéreme como soy, Banco BHD y Caribbean Educa lanzan campaña por la inclusión

Steven Puig, Oscar Villanueva y Robert Carrady durante el acto de lanzamiento en Caribbean Cinemas de Downtown Center. El programa de inclusión forma parte de un acuerdo firmado entre Quiéreme como soy, BHD y Caribbean Educa. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Quiéreme como soy, en alianza con el Banco BHD y Caribbean Educa, presentó su Programa de educación e inclusión, una campaña masiva a nivel nacional que tiene como propósito sensibilizar y educar a la sociedad dominicana sobre la inclusión de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad.

Este programa parte de un acuerdo firmado entre estas entidades, el cual promueve una cultura de aceptación, empatía y respeto, con la producción y difusión de 12 piezas audiovisuales en formatos de cápsulas educativas, comerciales institucionales y documentales breves.

El acto de lanzamiento, realizado en las instalaciones de Caribbean Cinemas de Downtown Center, estuvo encabezado por Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme como soy; Steven Puig, presidente del Banco BHD y Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quienes afirmaron que el impacto social de esta alianza "es una apuesta por una mejor sociedad, más justa e inclusiva".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/9103ce87-f379-4d9b-9bd3-e7d34d18f45b-2fc1bc22.jpg El acto de lanzamiento contó con la presencia de representantes de fundaciones e instituciones comprometidas con la inclusión.

La campaña se difundirá a nivel nacional a través de radio y televisión, salas de cine, plataformas digitales y redes sociales entre 2026 y 2027.

"Desde que nacimos en el año 2010, dedicamos todo nuestro empeño a promover la inclusión social, educativa y laboral especialmente de las personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad , y buscamos transformar la cultura dominicana hacia una de aceptación y respeto", expresó Villanueva.

Amplificando un mensaje que transforma cultura

La campaña apuesta por una sociedad más justa e inclusiva. Algunas escenas de la campaña.

El Banco BHD asumió el financiamiento de los contenidos de inclusión escolar y laboral, orientación a padres, finanzas inclusivas, y otros temas orientados a promover la participación plena de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, afirmó que, en la República Dominicana, miles de familias conviven cada día con la discapacidad cognitiva, y consideró que "aún persisten barreras invisibles: el desconocimiento, los prejuicios y la falta de información adecuada. Y cuando la sociedad no comprende, a veces sin darse cuenta, excluye. Por eso, nos complace ser promotores de la inclusión y el principal patrocinador de este proyecto, que más que una campaña, es una conversación necesaria para el país".

Asimismo, Caribbean Educa se integró como plataforma de difusión del proyecto, a través de Caribbean Cinemas y sus medios digitales.

Steven Puig, presidente del Banco BHD. Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas. Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme como soy.

Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, destacó el compromiso de la empresa con esta iniciativa, señalando que: "En Caribbean Cinemas nos sumamos a esta importante iniciativa a través de Caribbean Educa, nuestro proyecto de responsabilidad social orientado a generar un impacto positivo mediante la educación. Ponemos al servicio de esta causa nuestra voz, nuestro alcance y nuestra tecnología para que esta campaña por la inclusión llegue, desde la gran pantalla, a más de tres millones de personas que nos visitan anualmente. Creemos firmemente en el poder del cine para educar y, sobre todo, para contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva".

En el evento se presentaron varios comerciales y finalizó con la proyección de la cinta "Lo que siento por ti", del productor y vicepresidente de Quiéreme como soy, Raúl Camilo.