Este jueves regresa Bridgerton 4: conoce las diferencias clave entre el libro y la serie

Este jueves 26 de febrero, el universo romántico de los Bridgerton vuelve a desplegar su elegancia, secretos y pasiones con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada en Netflix.

La historia pone en el centro a Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y a Sophie, encarnada por Yerin Ha, en una narrativa con guiños al clásico cuento de Cenicienta, donde el amor desafía jerarquías.

Pero mientras la audiencia se prepara para el esperado regreso, los lectores más fieles ya comparan cada escena con las páginas de Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn.

Como ya es tradición, la adaptación televisiva de esta temporada de Bridgerton no sigue al pie de la letra la historia original. A continuación, repasamos los cambios más marcados entre el libro y su versión en pantalla.

La ascendencia de Sophie

En los libros, Sophie es retratada como una mujer blanca, rubia y de ojos verdes. La producción de la serie decidió cambiar la etnia del personaje para reflejar una mayor diversidad, con Yerin Ha declarando que la serie acepta sus rasgos en lugar de forzarla a encajar en la descripción original.

Es por esto que el apellido del personaje cambia de Beckett en los libros a Baek en la serie. Esta variación sigue la línea de la serie de adaptar los libros de la época de la Regencia para ser más inclusivos, tal y como sucedió con el personaje de Kate en la segunda temporada.

La promiscuidad de Benedict

Benedict Bridgerton no es promiscuo en las novelas de Julia Quinn, a diferencia de su representación en la serie de Netflix. Mientras la adaptación a la pantalla chica destaca sus frecuentes encuentros sexuales, el libro se enfoca en su búsqueda artística y en un romance profundo con Sophie, sin mostrarlo como un libertino.

La serie intensifica su vida sexual y exploración, incluyendo tríos con hombres en la tercera temporada, buscando mostrarlo como alguien "libre". La realidad es que en los libros es un artista más calmado y centrado, cuyo arco gira en torno a enamorarse de una mujer de clase trabajadora, no en tener múltiples parejas.

Línea temporal

Uno de los cambios más significativos está en el manejo del tiempo. En la novela, transcurren dos años entre el mágico encuentro de Benedict y Sophie en el baile de máscaras y su reencuentro cuando ella trabaja como empleada doméstica.

Ese lapso diluye el recuerdo de la "dama de plata" y convierte su búsqueda en algo más idealizado que inmediato.

La serie, fiel a su ritmo dramático, ajusta los tiempos para intensificar la conexión emocional y mantener la tensión narrativa.

La propuesta indecente

El cierre de la primera parte de la cuarta temporada sorprendió a muchos cuando Benedict le propone a Sophie convertirse en su amante. Aunque este momento también existe en la novela, el contexto es distinto.

En el libro, el primer encuentro sexual entre los protagonistas ocurre en el lago. Desde ahí, él le propone a ella que sea su amante. De hecho, esta propuesta responde al título original de la novela, An Offer From a Gentleman (La oferta de un caballero).

La identidad de Lady Whistledown

En la tercera novela, la identidad de Lady Whistledown todavía es un misterio. No es sino hasta Seduciendo a Mr. Bridgerton (el cuarto libro) que se revela que la autora de los panfletos es Penelope Featherington. Incluso entonces, su papel no alcanza el peso político ni estratégico que adquiere en la adaptación televisiva.

En la serie, Lady Whistledown se convierte en una figura central del engranaje dramático, con una influencia que llega incluso a la reina, personaje que, cabe destacar, no existe en los libros.

