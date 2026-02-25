Presentan RS100: Maravillosa Historia de una familia Hatomayorense

En un acto cargado de memoria, gratitud y sentido histórico fue puesta en circulación la obra RS100: Maravillosa Historia de una Familia Hatomayorense, escrita por Iván Rondón Sánchez, único sobreviviente de los 16 hermanos de la familia.

La actividad se celebró en la sede de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con la presencia de su director, Rafael Peralta Romero, además de profesionales destacados de distintas áreas.

El libro dedica un apartado a la historia de Hato Mayor y a las migraciones que configuraron su identidad.

Desde los primeros pobladores procedentes de España hasta inmigrantes libaneses, puertorriqueños, suizos y familias provenientes del Cibao, San Cristóbal, Baní, San Pedro de Macorís y La Romana, el municipio se consolidó gracias a oleadas de hombres y mujeres laboriosos dedicados a la agricultura, el comercio y la ganadería.

Entre los apellidos de arraigo histórico figuran los Rondón, Peguero, Sánchez, Mota, Estacio, Vázquez, Bastardo, Santana, Zorrilla, Mola, Sosa y Pacheco, muchos de ellos presentes en gestas independentistas, la Restauración y los movimientos democráticos del siglo XX.

La emoción del autor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/img-20260225-wa0598-19b8610a.jpg El salón estuvo totalmente lleno. (KEVIN RIVAS)

Visiblemente conmovido, Iván Rondón Sánchez agradeció el respaldo de sus familias, haciendo expresa su emoción por el acompañamiento institucional, de diversas entidades cuyos representantes estuvieron presentes.

Pero, más allá de lo profesional, su mensaje giró en torno a la unidad familiar. Saludó a su tía de 100 años que estaba entre los presentes y recordó a su hermano "Rubio" como el guardián protector de todos.

Compartió anécdotas y destacó que, pese al paso de seis décadas, los bienes heredados permanecen intactos, sin conflictos entre hermanos.

Explicó que la motivación principal de la obra fue evitar que los lazos generacionales se rompan por falta de información. "Lo más lejos que pude llegar fue a mis abuelos", dijo, convencido de que cada generación tiene la responsabilidad de dejar testimonio escrito para las siguientes.

Una historia local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/img-20260225-wa0597-3915a9c7.jpg Portada de la obra. (KEVIN RIVAS)

Durante su intervención, el académico Bolívar Troncoso destacó la importancia de registrar las historias locales para evitar que queden fuera de la narrativa nacional.

Subrayó que la familia Rondón Sánchez no solo jugó un papel determinante en la medicina, el derecho, el ámbito militar, financiero y político a escala local y nacional, sino que sus aportes alcanzaron proyección internacional.

Resaltó además que se trata de una familia de origen humilde, marcada por las dificultades de las primeras décadas del siglo XX, incluyendo intervenciones extranjeras y la dictadura, que logró formar profesionales destacados en diversas áreas, convirtiéndose en referente ético y social.

En ese contexto, la familia Rondón Sánchez emerge como una de las más meritorias del municipio, con aportes que rebasan los límites provinciales y se proyectan en la política, la medicina, la legislatura y el servicio público nacional.

Un proceso colectivo

El historiador Cesario Guillermo Veloz, coautor del libro, relató que la obra surgió hace más de dos décadas como una idea modesta que evolucionó hacia una compilación amplia, con la participación activa de los descendientes.

El libro consta de 16 capítulos, incluyendo un "capítulo 0" ideado por don Iván para mantener la coherencia simbólica con su condición de noveno hermano.

Incluye biografías individuales, el contexto histórico de Hato Mayor, aclaraciones documentadas sobre el patriarca Eliseo Rondón Vilorio y capítulos dedicados al legado familiar, el panteón y el tradicional espacio de encuentro en Guayacanes.