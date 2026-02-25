Premios Soberano 2026: Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez presentarán categorías
Las tres destacadas figuras del cine y la comedia subirán al escenario para entregar estatuillas en la gran fiesta del arte dominicano
La gran noche del arte dominicano suma carisma, experiencia y picardía con la confirmación de tres destacadas figuras como presentadores de categorías en los Premios Soberano 2026.
La actriz Nashla Bogaert, ganadora del Soberano y referente del cine y el teatro nacional, regresará al escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito para entregar estatuillas en la edición número 41 de los premios. Su elegancia y sólida trayectoria prometen aportar distinción a la ceremonia.
El actor y humorista Juan Carlos Pichardo, múltiple ganador del Soberano, también dirá presente en la gala. Reconocido por su versatilidad en la televisión, la radio y los escenarios, Pichardo se ha consolidado como una de las figuras más queridas del entretenimiento dominicano, combinando actuación y comedia con gran dominio escénico.
A ellos se suma el comediante Carlos Sánchez, referente del stand-up comedy en el país y ganador del Premio Soberano. Su estilo agudo e inteligente garantizará momentos de risas en una noche cargada de emociones.
Más
- La ceremonia se celebrará el miércoles 18 de marzo a las 7:00 de la noche y será transmitida en vivo por Color Visión en República Dominicana, y por Univisión y ViX en Estados Unidos.