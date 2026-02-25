Tim Gunn revela que ha sido célibe durante 43 años tras la muerte de su pareja por sida

Foto de archivo de Tim Gunn; el consultor de moda dijo que ha sido célibe durante más de cuatro décadas. ( FOTO DE WILLY SANJUAN/INVISION/AP) WILLY SANJUAN/INVISION/AP )

El consultor de moda y figura televisiva Tim Gunn reveló que ha permanecido célibe durante 43 años, luego de la muerte de su pareja a causa del sida en la década de 1980.

Gunn, de 72 años, ofreció las declaraciones durante una participación en el pódcast de Chelsea Handler. Según explicó, tenía 29 años cuando su pareja fue diagnosticada con la enfermedad, en los primeros años de la crisis del VIH.

El exmentor del programa Project Runway afirmó que la noticia fue devastadora y que la experiencia marcó de forma definitiva su vida íntima. Indicó que su pareja fue la única persona con la que mantuvo relaciones.

Relató que, tras el diagnóstico, se sometió a pruebas de VIH cada seis meses durante diez años. Aseguró que siempre obtuvo resultados negativos.

Gunn explicó que la experiencia afectó cualquier posibilidad de intimidad futura. Señaló que intentó salir con otras personas, pero que cualquier acercamiento le generaba una reacción emocional intensa que le impedía avanzar.

El consultor detalló que mantuvo una relación de nueve años en Washington, DC. Dijo que el vínculo terminó de forma abrupta y que luego supo que su pareja le había sido infiel.

Trayectoria en televisión y moda

Tim Gunn alcanzó notoriedad internacional en 2004, cuando se integró al programa Project Runway, conducido por Heidi Klum. Participó durante 19 temporadas, 16 de ellas junto a la modelo alemana.

El espacio fue renovado el año pasado para su temporada 22, cuyo estreno está previsto para 2026.

Además de Project Runway, Gunn protagonizó los derivados Tim Gunn’s Guide to Style, transmitido por Bravo, y Under The Gunn, emitido por Lifetime.

Antes de su etapa televisiva, fue docente en Parsons School of Design entre 1982 y 2007. Dirigió el departamento de diseño de moda desde 2000 hasta 2007. Posteriormente se desempeñó como director creativo en Liz Claiborne.