Giannina Azar es confirmada como diseñadora oficial rumbo al Miss Universe Chile 2026

La diseñadora dominicana Giannina Azar fue designada como la creadora oficial del vestuario de la candidata del certamen La Reina Chile en su camino al Miss Universe Chile 2026, en una alianza que fortalece la proyección internacional de la representante y suma el respaldo de una figura consolidada en la alta costura.

La información fue divulgada a través de las plataformas oficiales del concurso, donde se destacó que la visión estética de Azar y su experiencia en escenarios internacionales la convierten en un elemento clave en la preparación de la candidata.

La diseñadora, reconocida por vestir a celebridades y figuras del entretenimiento, aportará su creatividad para reforzar la imagen, la seguridad y el estilo de la concursante durante su proceso rumbo al certamen nacional que selecciona a la representante chilena para el Miss Universe.

"Comienza una alianza oficial marcada por la moda, la elegancia y el propósito", señala el comunicado difundido por la organización, que subraya que el acuerdo busca proyectar identidad y sofisticación en cada aparición pública de la candidata.

Respaldo estético en el certamen

La incorporación de Azar representa un respaldo significativo en el plano estético, en un certamen donde el vestuario forma parte esencial de la proyección escénica y la imagen integral de las participantes.

Con esta designación, la preparación de la candidata suma el acompañamiento de una diseñadora con amplia trayectoria internacional y reconocimiento en el mundo de la moda.

Giannina Azar, de ascendencia libanesa, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la industria. Nació en Santo Domingo y desde temprana edad mostró interés por las artes visuales. Estudió diseño gráfico y posteriormente se especializó en diseño de moda e ilustración, con formación complementaria en la Universidad de Miami.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una marca reconocida por su estilo distintivo y su presencia en eventos y escenarios internacionales, consolidándose como una de las diseñadoras dominicanas de mayor proyección global.