Casa de Teatro anuncia ciclo de cine dominicano con 20 películas

Cocote, el largometraje dirigido por Nelson Carlo de los Santos, a quien vemos en esta imagen de archivo, junto a Vicente Santos. ( FUENTE EXTERNA )

Casa de Teatro anunció su Ciclo Cinematográfico 2026, una programación que incluirá 20 películas dominicanas y se desarrollará todos los martes desde el 3 de marzo hasta el 28 de julio, en su sede de la Ciudad Colonial.

La muestra reunirá producciones de ficción y documentales, así como estrenos nacionales y títulos que han participado en festivales internacionales como Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Festival Internacional de Cine de Locarno y el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Además de las proyecciones, el ciclo contempla espacios de diálogo entre el público y los realizadores.

En marzo se exhibirán Cocote, de Nelson Carlo de los Santos Arias; Bachata de Biónico, de Yoel Morales; Liborio, de Nino Martínez Sosa, y Sol en el Agua, de Francisco Valdez.

Durante abril se proyectarán Fotógrafo de la 40, de Erika Santelices y Orlando Barría; Rafaela, de Tito Rodríguez; Sugar Island, de Johanne Gómez Terrero, y El Trayecto, de Francisco Valdez.

En mayo la cartelera incluirá El Día de la Tormenta, de Alexander Viola; Vals de Santo Domingo, de Tatiana Fernández Geara, y Tiempo y Forma, de Miguel Yarul y Francisco Valdez.

Para junio están previstas las películas Olivia en las Nubes, de Tomás Pichardo-Espaillat; Naturalista Isleño, de Freddy A. Ginebra y Eladio Fernández; Kacimiro, de Boynayel Mota; La Hembrita, de Laura Amelia Guzmán, y Dando Pelo.

Te puede interesar Casa de Teatro acoge el primer concierto del año de Xiomara Fortuna y Grupo Conconete

Más

El ciclo concluirá en julio con los estrenos nacionales Muerte por Mil Cortes , de Janet Kheel y Juan Mejía Botero; República de la Pelota II, de Nelson González; Mi Les Paul, de Francisco Valdez, y Tragedia Rosa, de Eladio Fernández.

con los , de Janet Kheel y Juan Mejía Botero; República de la Pelota II, de Nelson González; Mi Les Paul, de Francisco Valdez, y Tragedia Rosa, de Eladio Fernández. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma tix.do. Según los organizadores, el 80 % de la recaudación será entregado a los productores de las obras exhibidas.