Casa de Teatro

Casa de Teatro anuncia ciclo de cine dominicano con 20 películas

Las proyecciones se realizarán cada martes, del 3 de marzo al 28 de julio, en su local de la Ciudad Colonial

    Expandir imagen
    Casa de Teatro anuncia ciclo de cine dominicano con 20 películas
    Cocote, el largometraje dirigido por Nelson Carlo de los Santos, a quien vemos en esta imagen de archivo, junto a Vicente Santos. (FUENTE EXTERNA)

    Casa de Teatro anunció su Ciclo Cinematográfico 2026, una programación que incluirá 20 películas dominicanas y se desarrollará todos los martes desde el 3 de marzo hasta el 28 de julio, en su sede de la Ciudad Colonial.

    La muestra reunirá producciones de ficción y documentales, así como estrenos nacionales y títulos que han participado en festivales internacionales como Festival Internacional de Cine de Rotterdam, Festival Internacional de Cine de Locarno y el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

    Además de las proyecciones, el ciclo contempla espacios de diálogo entre el público y los realizadores.

    En marzo se exhibirán Cocote, de Nelson Carlo de los Santos Arias; Bachata de Biónico, de Yoel Morales; Liborio, de Nino Martínez Sosa, y Sol en el Agua, de Francisco Valdez.

    Durante abril se proyectarán Fotógrafo de la 40, de Erika Santelices y Orlando Barría; Rafaela, de Tito Rodríguez; Sugar Island, de Johanne Gómez Terrero, y El Trayecto, de Francisco Valdez.

    En mayo la cartelera incluirá El Día de la Tormenta, de Alexander Viola; Vals de Santo Domingo, de Tatiana Fernández Geara, y Tiempo y Forma, de Miguel Yarul y Francisco Valdez.

    Para junio están previstas las películas Olivia en las Nubes, de Tomás Pichardo-Espaillat; Naturalista Isleño, de Freddy A. Ginebra y Eladio Fernández; Kacimiro, de Boynayel Mota; La Hembrita, de Laura Amelia Guzmán, y Dando Pelo.

    Más

    • El ciclo concluirá en julio con los estrenos nacionales Muerte por Mil Cortes, de Janet Kheel y Juan Mejía Botero; República de la Pelota II, de Nelson González; Mi Les Paul, de Francisco Valdez, y Tragedia Rosa, de Eladio Fernández.
    • Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma tix.do. Según los organizadores, el 80 % de la recaudación será entregado a los productores de las obras exhibidas.
