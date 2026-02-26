El Centro Cultural Perelló inaugura "Vínculos transparentes" de Carlos Baret

Amable Lo´pez Mele´ndez, Carlos Baret, Margarita de Mondesert Perelló, Julia Castillo, Wilfredo Lozano, Wilson Camacho y Milagros Pimentel, junto a los pequeños Carlos Gabriel y Lena María García. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Perelló inauguró la exposición individual "Vínculos transparentes", del artista dominicano Carlos Baret (Kbaret), en las salas expositivas Gilberto Hernández Ortega y Belkiss Adrover de Cibrian.

Vínculos transparentes propone una lectura profunda y sensible del Caribe como territorio simbólico, social y afectivo.

A través de una práctica que articula pintura, instalación y procesos textiles, Baret explora las nociones de vínculo, memoria, fragmentación y resistencia, construyendo un cuerpo de obra que dialoga con las tensiones entre lo visible y lo invisible, lo individual y lo colectivo, lo íntimo y lo histórico.

La exposición ha sido curada por Amable López Meléndez, con museografía a cargo de Son Will Feliz Torres y comisariada por la doctora Julia Castillo.

La muestra reúne obras recientes que consolidan una investigación sostenida en torno a los lenguajes del tejido, la trama y la transparencia como metáforas del cuerpo caribeño, sus desplazamientos y sus múltiples capas de significado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/centro-perello-2-721d0305.jpeg

En Vínculos transparentes, el gesto de trenzar, superponer y atravesar materiales se convierte en una estrategia poética y política: cada obra funciona como un espacio de encuentro donde convergen historias personales, memorias colectivas y resonancias culturales.

El trabajo de Baret se inscribe así en una reflexión contemporánea sobre la identidad, el territorio y las formas de relación que configuran nuestra experiencia en el Caribe y más allá de sus fronteras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/centro-perello-3-0c6957f1.jpeg

Esta muestra reafirma el compromiso del Centro Cultural Perelló con la promoción de prácticas artísticas contemporáneas de alto rigor conceptual, así como con el impulso de artistas cuya obra dialoga críticamente con su contexto y con las problemáticas del presente.

Sobre el artista

Carlos Ramón García Baret (Kbaret) nació en San Víctor, Provincia Espaillat, República Dominicana, el 12 de marzo de 1989. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes de Santiago de los Caballeros y de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Ha realizado 14 exposiciones individuales y participado en más de 40 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional.

Sus obras han sido seleccionadas en las ediciones 28, 29, 30 y 31 de la Bienal Nacional de Artes Visuales, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo. En el 2015, obtuvo el Premio de Pintura de la XXVIII Bienal Nacional de Artes Visuales.

En el 2018, presentó su exposición Éxodo/Descompostura, en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo. En el 2019, presentó sus individuales Éxodo/Descompostura III, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Santiago de los Caballeros, y Éxodo/Descompostura IV/Confesiones, en el Centro Cultural Perelló.

Entre sus exposiciones, destacan Latino America Fusion Art, Linn Museum/Lynn Arts, Boston, Massachusetts, EE.UU. (2019); Miami Art Basel Week, Miami, Fl., EE. UU. (2019); Momentos Estelares de la Bienal, Sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura, Santo Domingo (2021).

Asimismo, Materia Palpitante, Centro León, Santiago de los Caballeros (2022); Premio de Arte Juan José Bellapart, Museo Bellapart, Santo Domingo (2022); Miradas Intermitentes, Museo Ramón Cáceres, Moca, Provincia Espaillat (2024).

En el 2024, por su obra "Fractura de la memoria", obtuvo el Premio Especial del Premio de Arte Juan José Bellapart. Las obras de Carlos Baret, forman parte de importantes colecciones públicas y privadas de la República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Perú, Curazao, Estados Unidos, Francia, Italia y Grecia.

Te puede interesar El Centro Cultural Perelló anuncia su "Concierto de Navidad" 2025