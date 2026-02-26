Doña Florencia llega a sus 103 años lúcida y feliz

Doña Florencia Reyna viuda de Guerrero es una de las dominicanas más longevas. Suma una descendencia de once hijos, 39 nietos, 74 bisnietos y 38 tataranietos. Una prole que se extiende a ¡162 familiares directos!. ( SUMINISTRADA )

Doña Florencia Reyna viuda Guerrero ha tenido la dicha de llegar a los ¡103 años de vida! en salud, con fuerza y lucidez.

Diario Libre se hizo eco de los primeros 100 años de la matriarca de una gran familia en 2023 y, en este mes de febrero del 2026, cumplió sus 103.

Doña Florencia Reyna es una de las dominicanas más longevas. Suma una descendencia de once hijos, 39 nietos, 74 bisnietos y 38 tataranietos. Una prole que se extiende a ¡162 familiares directos!.

Para la ocasión, los familiares prepararon otra celebración en Juan Dolio que rindió honor a esta centenaria dominicana cuya descendencia perpetuará el apellido Guerrero por muchos años más.

Su hija, Ysabel Guerrero, expresó a DL: "Este 2026 su cumpleaños 103 estuvo muy emotivo. Todos los nietos le dedicaron palabras de agradecimiento, todos le agradecimos por haber formado esta familia tan bonita y haber inculcado valores tan genuinos en cada uno de nosotros. Ella estuvo feliz y contenta con todos nosotros, esa es su frase favorita: 'mi familia'".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/0b1928a3-90f3-4711-9f6b-d2ce455ff19e-f74783ea.jpg Doña Florencia junto a sus biznietos en la celebración de sus 103 años. (FUENTE EXTERNA)

Florencia Reyna estaba emocionada y con lágrimas al ver la cosecha de una familia numerosa y unida. Los hijos María Luisa, de 86 años, Daysi, Esperanza, Providencia, Pedro, Celeste, Ramón, Amable, Rafael, Ivelisse e Ysabel, de 61 años, hicieron un brindis por la matriarca.

La festejada, que nació el 23 de febrero de 1923, todavía camina sin dificultad, como muestra de su fuerza y actitud. Recuerda nombres, reza el rosario, ve televisión, desgrana guandules y es acompañada por cualquiera de sus hijos al supermercado empujando ella misma el carrito.

Su vitalidad es motivo de admiración entre los vecinos, amigos y relacionados. "Para que vean, cuál de ustedes va a poder llegar a hacer eso a los 103. Vamos a ver si es verdad que podemos competir", dijo uno de los hijos que la grabó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/61cdf91a-a955-4873-9a21-588fb6cfe870-4f8b4ccd.jpg Los hijos de doña Florencia este 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/8ff09afc-dd92-4e83-b780-5c5450659f9b-fcf5c770.jpg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/e41c33b4-b5d9-48fa-9b4c-dd5e0d6c3892-968e8e44.jpg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Con mucha alegría y siempre sonriente, doña Florencia expresó: "Yo solo pido que Dios me proteja a mis hijos, mis nietos... Que Dios me les dé mucha suerte y salud".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/28f407ca-dc1a-4809-8d8f-06a8c7cfaf10-e59bfe76.jpg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/0203116a-7345-4869-b54b-029f03546e03-954b23eb.jpg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los patriarcas, Pedro Guerrero (fallecido) y Florencia Reyna, formaron su familia en Hato de Mana, un campo de Higüey, provincia La Altagracia. Ella conoció a su compañero de vida cuando tenía 14 años y permanecieron juntos durante 53 años.

Al preguntarle por el secreto de un matrimonio duradero, con espontaneidad señaló: "Bueno, no te puedo decir cuál es el secreto, solo sé que duramos esa cantidad de tiempo y nos separamos porque Dios se lo llevó".

El cariño pudo ser la clave. "Oh, hubo tanto cariño que mira todos los años que duramos juntos (y todos los hijos)", sonrió.

Actualmente la familia está diseminada entre ciudades de República Dominicana y Estados Unidos.

"A mis hijos yo los adoro, los quiero mucho. Siempre los he respetado a ellos y ellos me han respetado a mí. No me puedo quejar de mi familia, de mis hijos. Me siento feliz, no hay una persona más feliz que yo. Hoy y siempre, yo siempre estoy feliz", expresó la abuelita.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/7dc76356-f48c-4abd-b54c-2d506e553d24-5414bdcd.jpg Parte de la familia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/3b1533a8-1830-42aa-828d-9019d0c22927-931b4f8a.jpg Doña Florencia y su hija menor Ysabel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/b74b1a8e-2e52-47bb-abf0-1f4a838ac091-298c5975.jpg Pedro Guerrero y doña Florencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/2ef2c204-738c-41e1-a464-3d9dc0f700e2-4f19a604.jpg Sus primeros nietos. ‹ >

"El éxito de su longevidad es ser una persona sencilla, tranquila. Dios la bendigo con una familia hermosa. Ella está físicamente bien, con una mentalidad lúcida", fueron las palabras de la hija menor Ysabel en la celebración del 2023, al tiempo que señaló que tenían 20 años planeando el cumpleaños 100, debido a que cada cinco años se hacía un fiestón por todo lo alto.

Pedro, el mayor de los varones, también elogió el temple de su reina. Dijo que van rumbo a celebrar los 105 y 110 años. Y así se ha cumplido. ¡Ya son 103!