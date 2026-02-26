"Golden Boy": la nueva telenovela turca que llega a Color Visión

Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoglu, protagonistas del exitoso drama turco que ha conquistado audiencias internacionales. ( SUMINISTRADA )

La televisora Color Visión anunció el estreno en exclusiva en la República Dominicana de la telenovela turca Golden Boy, una producción que debutó en Turquía y que, tras su éxito internacional, ha sido vendida a más de 100 países alrededor del mundo.

La serie comenzará a transmitirse el próximo lunes 2 de marzo a las 8:00 de la noche, llevando al público dominicano una historia marcada por el drama romántico, los conflictos familiares y las diferencias sociales.

Los protagonistas principales de la exitosa telenovela turca "Golden Boy" (Yali Çapkini), que continúa cautivando audiencias hacia el 2025-2026, son Mert Ramazan Demir en el papel de Ferit Korhan y Afra Saraçoglu como Seyran Sanli. Esta intensa historia de romance y drama, producida por Star TV, ha consolidado a sus actores principales como figuras internacionales.

Un fenómeno internacional

Desde su lanzamiento en Turquía, "Golden Boy" se convirtió en una de las producciones más comentadas del año. La historia alcanzó altos niveles de audiencia y logró consolidarse como uno de los dramas turcos más exportados en los últimos tiempos.

El impacto de la serie traspasó fronteras y fue adquirida por múltiples territorios en América Latina y Europa, incluyendo Argentina, España, Chile, México, Paraguay, Panamá, Ecuador y El Salvador.

Drama, amor y secretos familiares

La trama combina romance, poder y tensiones familiares, elementos que han resultado clave en el éxito global de la producción. Su enfoque en los conflictos generacionales y las diferencias sociales ha conectado con audiencias diversas, posicionándola como una de las apuestas más fuertes del drama turco contemporáneo.

Con este estreno, Color Visión refuerza su oferta de contenidos internacionales y apuesta por una historia que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año en la televisión dominicana.

Golden Boy buscará cautivar a la audiencia local con una narrativa intensa y emocional que ya ha conquistado a millones de espectadores en distintos países.