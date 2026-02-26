Kanibarú celebrará su novena edición en Santiago

Comparsas de distintas provincias del país participarán en la novena edición de Kanibarú, que se celebrará el 7 de marzo en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma de competencias de comparsas carnavalescas Kanibarú celebrará su novena edición el próximo 7 de marzo a las 8:00 de la noche en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago. El evento será transmitido en vivo por Teleuniverso, canal 29.

Kanibarú reúne a jóvenes de distintas provincias del país que participan en presentaciones de canto, danza y actuación dentro del marco del carnaval dominicano.

Clara Olivo, directora ejecutiva del proyecto, indicó que esta edición mantiene el enfoque en el apoyo al carnaval y en la participación del talento joven.

En esta edición competirán doce comparsas procedentes de Santiago , San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, Nizao, Don Gregorio de Nizao, Sánchez Ramírez, Cotuí, Haina y otras localidades .

