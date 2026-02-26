Kanibarú celebrará su novena edición en Santiago
La competencia de comparsas se realizará el 7 de marzo en el Gran Teatro del Cibao
La plataforma de competencias de comparsas carnavalescas Kanibarú celebrará su novena edición el próximo 7 de marzo a las 8:00 de la noche en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago. El evento será transmitido en vivo por Teleuniverso, canal 29.
Kanibarú reúne a jóvenes de distintas provincias del país que participan en presentaciones de canto, danza y actuación dentro del marco del carnaval dominicano.
Clara Olivo, directora ejecutiva del proyecto, indicó que esta edición mantiene el enfoque en el apoyo al carnaval y en la participación del talento joven.
- En esta edición competirán doce comparsas procedentes de Santiago, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, Nizao, Don Gregorio de Nizao, Sánchez Ramírez, Cotuí, Haina y otras localidades.
- El jurado estará integrado por personalidades vinculadas al arte y el espectáculo.