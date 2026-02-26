×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Kanibarú
Kanibarú

Kanibarú celebrará su novena edición en Santiago

La competencia de comparsas se realizará el 7 de marzo en el Gran Teatro del Cibao

    Expandir imagen
    Kanibarú celebrará su novena edición en Santiago
    Comparsas de distintas provincias del país participarán en la novena edición de Kanibarú, que se celebrará el 7 de marzo en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma de competencias de comparsas carnavalescas Kanibarú celebrará su novena edición el próximo 7 de marzo a las 8:00 de la noche en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago. El evento será transmitido en vivo por Teleuniverso, canal 29.

    Kanibarú reúne a jóvenes de distintas provincias del país que participan en presentaciones de canto, danza y actuación dentro del marco del carnaval dominicano.

    Clara Olivo, directora ejecutiva del proyecto, indicó que esta edición mantiene el enfoque en el apoyo al carnaval y en la participación del talento joven.

    RELACIONADAS

    Más

    • En esta edición competirán doce comparsas procedentes de Santiago, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, Nizao, Don Gregorio de Nizao, Sánchez Ramírez, Cotuí, Haina y otras localidades.
    • El jurado estará integrado por personalidades vinculadas al arte y el espectáculo.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.