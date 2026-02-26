Mariasela Álvarez se despide de "Esta noche Mariasela" y deja abierta la puerta a la televisión

Mariasela Álvarez se despide de "Esta noche Mariasela" y deja la puerta abierta a la televisión. ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora Mariasela Álvarez cerró oficialmente la etapa de "Esta noche Mariasela" luego de 14 años al aire y se despidió entre abrazos, con emoción y lágrimas de la televisión diaria, la noche de este jueves 26 de febrero.

La destacada presentadora no le dijo "adiós" a la pantalla chica, sino un "hasta luego", y prometió evaluar en un futuro volver con una propuesta semanal o de temporada. También abrirse paso a los podcast sin dejar de ser una voz importante para los televidentes que la han seguido por más de 35 años de trayectoria.

La ex Miss Mundo 1982 cerró esta valiosa etapa en Color Visión, canal 9, donde transmitió el programa diario, con la presencia de Ángel Laureano, director de Color Visión, y Nelly Mota, ejecutiva de Negocios de Color Visión, quienes le manifestaron su apoyo y admiración.

Con un mensaje cargado de reflexión social, defensa de la democracia y exhortaciones a distintos sectores de la sociedad, la comunicadora Mariasela Álvarez pronunció un discurso que apeló a la esperanza, la integridad y el poder transformador de la comunicación responsable.

La presentadora inició sus palabras citando al líder sudafricano Nelson Mandela, recordando que "lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, sino la diferencia que hemos marcado en otras vidas". Según expresó, el programa buscó generar cambios en la sociedad dominicana a través de historias, valores y debates de interés público.

Álvarez manifestó su deseo de que el espacio haya servido para sembrar esperanza, motivación e inspiración en la audiencia, especialmente en niñas y mujeres, a quienes exhortó a no aceptar límites por razón de género. En su mensaje también se dirigió a los hombres, subrayando que la valía personal no radica en el poder económico, sino en la integridad, la firmeza de la palabra y la capacidad de amar y respetar sin imponer.

Personalidades invitadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/bda60506-89ce-4f92-88e5-2c1a44b2a1c3-21b1da3e.jpg Faride Raful, Diana Lora, Mariasela Álvarez y Nairobi Viloria en el último programa. (FUENTE EXTERNA)

La emotiva despedida contó con la presencia del elenco original compuesto por Faride Raful, Diana Lora y Checho Lora. También Nairobi Viloria, quien se unió en la última etapa.

En la parte cómica estuvo Anderson Humor. Entre todos, rememoraron el paso del programa a través de momentos históricos, destacando "La Mesa", el espacio de "Esta noche Mariasela" que aportó al debate diario en todos los temas: políticos, económicos, sociales, culturales, entre otras noticias que estuvieron en el tapete en distintos años.

También acudió su hijo Andrés Alberto del Pino y sus nietas, quienes se fundieron en un abrazo. Otros familiares le dedicaron bellos mensajes por video.

Asimismo, la primera dama, Raquel Arbaje, expresó en un video que, "Mariasela y todo su equipo nos harán mucha falta. Sigan adelante, seguiremos escuchándoles y Mariasela seguirá Mariasela sin acallar su voz". Destacó que era fiel televidente de "Esta noche Mariasela" junto a sus hijas desde antes de que su esposo, Luis Abinader, se convirtiera en el presidente de la República Dominicana en el año 2020.

Le expresaron cariño y le desearon muchos éxitos figuras como Ramón Orlando, Milly Quezada y el doctor Cruz Jiminián.

La noche culminó con la parte artística de Jandy Ventura y El Legado, interpretando "Merenguero hasta la tambora" en honor a Johnny Ventura.

Mensaje a la sociedad

En un tono crítico pero constructivo, la conductora le habló a los gobernantes, advirtiendo que el poder "no es un cheque en blanco" y que los pueblos siempre terminan pasando factura a quienes ejercen la autoridad sin responsabilidad. A la sociedad en general, la exhortó a continuar su proceso de crecimiento democrático, defendiendo el sistema de libertades como un patrimonio que debe preservarse "siempre y a toda costa".

La comunicadora dedicó un segmento especial a los jóvenes, alentándolos a creer en el estudio, el trabajo honesto, la perseverancia y el sacrificio como rutas legítimas hacia el éxito. Asimismo, envió un mensaje a las personas adultas, recordándoles que nunca es tarde para reinventarse ni para encontrar sentido en historias de superación que conmueven y movilizan.

Uno de los pasajes más contundentes de su despedida estuvo dirigido a los medios de comunicación. Mariasela Álvarez definió la comunicación como "un acto sagrado" que exige responsabilidad y compromiso, advirtiendo que no debe utilizarse para destruir reputaciones ni sembrar odio bajo discursos disfrazados de patriotismo. En ese contexto, defendió un ejercicio mediático basado en la honestidad, la mesura y la construcción de puentes sociales.

En el cierre de su intervención apeló a lo emocional: expresó su esperanza de haber transmitido el amor con el que el equipo trabajó durante casi 14 años, agradeciendo el respeto y el respaldo del público como la mayor recompensa recibida. "Haber sido invitada a sus vidas ha sido el más grande honor en la mía".