Selena Gómez fue captada disfrutando unos días de descanso en Los Cabos

La cantante y actriz fue vista vacacionando con amigas en Baja California Sur tras semanas de compromisos profesionales

    Selena Gómez fue captada disfrutando unos días de descanso en Los Cabos
    Selena Gómez el pasado 13 de marzo, durante la 27ª edición de los Critics Choice Awards, en Los Ángeles (California, EE.UU.). (EFE/DAVID SWANSON)

    Selena Gómez fue captada este fin de semana durante una escapada a Los Cabos, donde pasó varios días de descanso junto a un grupo cercano de amigas.

    La intérprete y empresaria, de 33 años, fue fotografiada en un resort de la zona y posteriormente a bordo de un yate. En las imágenes difundidas en redes sociales se le observa utilizando distintos trajes de baño y compartiendo momentos relajados con sus acompañantes.

    Entre las personas que formaron parte del viaje se encontraba la actriz Nina Dobrev. El grupo realizó actividades recreativas como paseos en embarcación y jornadas en la playa.

    La también fundadora de Rare Beauty atraviesa una etapa activa en el plano profesional, con varios proyectos en desarrollo. Su viaje a México se produce además poco después de su boda con el productor musical Benny Blanco.

    • Las fotografías se viralizaron rápidamente y generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron verla disfrutar de un período de descanso lejos de sus compromisos laborales.
