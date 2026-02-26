Selena Gómez fue captada disfrutando unos días de descanso en Los Cabos
La cantante y actriz fue vista vacacionando con amigas en Baja California Sur tras semanas de compromisos profesionales
Selena Gómez fue captada este fin de semana durante una escapada a Los Cabos, donde pasó varios días de descanso junto a un grupo cercano de amigas.
La intérprete y empresaria, de 33 años, fue fotografiada en un resort de la zona y posteriormente a bordo de un yate. En las imágenes difundidas en redes sociales se le observa utilizando distintos trajes de baño y compartiendo momentos relajados con sus acompañantes.
Entre las personas que formaron parte del viaje se encontraba la actriz Nina Dobrev. El grupo realizó actividades recreativas como paseos en embarcación y jornadas en la playa.
La también fundadora de Rare Beauty atraviesa una etapa activa en el plano profesional, con varios proyectos en desarrollo. Su viaje a México se produce además poco después de su boda con el productor musical Benny Blanco.
- Las fotografías se viralizaron rápidamente y generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron verla disfrutar de un período de descanso lejos de sus compromisos laborales.