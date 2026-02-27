Abinader destaca transformación de la televisora estatal, formación artística y expansión cultural

El presidente Luis Abinader pronuncia su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde destacó la transformación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) y los avances en formación artística y gestión cultural. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader afirmó que el año 2025 marcó un hito en la gestión cultural del país, al destacar la transformación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (Certv), la formación de miles de estudiantes en artes y la expansión de iniciativas culturales a nivel nacional e internacional.

El mandatario aseguró que su gobierno consolidó una política orientada a democratizar el acceso a la cultura, preservar el patrimonio y promover la innovación como motor de desarrollo.

"El año 2025 marcó un hito en la gestión cultural de la República Dominicana. Consolidamos una visión estratégica orientada a democratizar el acceso a la cultura, preservar nuestro patrimonio y potenciar la innovación como motor de desarrollo social y económico", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/66aabeacc349b-3e2e2372.jpeg Johnnié Mercedes, su esposa, la actriz Clara Luz Lozano, y sus hijos Issac, Akuharella, Rria y Gaia Mercedes, protagonistas de la serie dominicana La Familia Espejo, una de las producciones impulsadas desde la televisión pública.

Transformación de la televisión pública

Abinader destacó la modernización de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, como parte de los esfuerzos por fortalecer el sistema audiovisual estatal.

"Hoy la televisiónpública ha experimentado la mayor transformación tecnológica y de contenidos de su historia. Se ha renovado en infraestructura, en estándares y en producción original, colocándose entre las más prestigiosas de América", afirmó.

El presidente explicó que esta renovación busca consolidar un modelo enfocado en el interés público.

"Una televisión pública que no responde a coyunturas políticas, sino al interés nacional. Que no busca propaganda, sino contenido. Que no compite por escándalo, sino por calidad", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/66a9aa1f20bce-1d9988bb.jpeg La primera serie animada Trinitarios.

Creación del Instituto Audiovisual

Como parte de esta transformación, el mandatario anunció la creación del Instituto Audiovisual, orientado a la formación de nuevos talentos.

"Creamos además el Instituto Audiovisual, gratuito, donde jóvenes aprenden la televisión y el streaming de hoy, bajo estándares internacionales, formando talento para la nueva economía creativa", indicó.

Asimismo, informó que la televisión pública inició la producción de contenidos propios.

"Iniciamos la producción de series in house con calidad internacional, como ´La Familia Espejo´ y ´Trinitarios´, la primera serie histórica animada producida en la República Dominicana", agregó.

Formación artística y acceso a la cultura

El presidente también destacó la implementación de la Estrategia Nacional de Formación Artística, que impactó a miles de estudiantes.

"Implementamos la Estrategia Nacional de Formación Artística, impactando a más de 9,200 estudiantes en modalidad formal y más de 8,100 en modalidad no formal, respaldados por el Fondo de Formación y Difusión Artística", expresó.

Además, resaltó la realización de importantes eventos culturales en todo el país.

"La trigésimo primera Bienal Nacional de Artes Visuales recibió 75,000 visitantes; el duodécimo Festival Internacional de Teatro realizó 75 funciones en ocho provincias; y programas como Puertas Abiertas y los Conciertos Sinfónicos movilizaron a cientos de artistas y decenas de miles de ciudadanos", indicó.

Protección del patrimonio cultural

El mandatario informó sobre los avances en la conservación del patrimonio histórico.

"Restauramos infraestructuras históricas como la Casa de Calderas, digitalizamos el arte rupestre de la Cueva Número 1 de Pomier y desarrollamos 125 proyectos de conservación de obras y documentos históricos a través del CENACOD", señaló.

También destacó la celebración de eventos que fortalecen la identidad nacional.

"Celebramos el Desfile Nacional de Carnaval con más de 16,900 asistentes y 160 comparsas, y realizamos la vigésimo séptima Feria Internacional del Libro con 553 actividades y 700 mil visitantes", dijo.

Según explicó, estas iniciativas permitieron además impulsar el acceso a la lectura mediante el programa Bonolibro.

Proyección internacional de la cultura dominicana

El presidente resaltó la expansión de la cultura dominicana en el exterior mediante diversas actividades.

"A través de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior realizamos 328 actividades en Estados Unidos, beneficiando a más de 12,700 personas, con eventos emblemáticos como los conciertos sinfónicos internacionales en Boston y Nueva York", afirmó.

Abinader sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer la identidad cultural y consolidar la cultura como un eje estratégico del desarrollo nacional.