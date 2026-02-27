Luis Miguel del Amargue y Bulin 47 cerrarán el Carnaval de La Vega
El evento será transmitido a nivel nacional e internacional, lo que permitirá que miles de personas disfruten de la clausura
El Carnaval Vegano 2026celebrará su gran cierre este viernes 27 de febrero con un concierto protagonizado por Luis Miguel del Amargue y Bulin 47, como parte de la jornada final de una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la República Dominicana.
La presentación está pautada para las 7:00 de la noche en la súper tarima ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, donde cada año miles de personas se congregan para disfrutar del desfile de carrozas, comparsas y los tradicionales diablos cojuelos, figuras representativas del carnaval vegano.
El evento será transmitido a nivel nacional e internacional a través de Microvisión, canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, canal 25 en Santiago, permitiendo que el público pueda seguir la celebración desde distintas regiones del país y el extranjero.
Producción y animación del evento
La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano, responsables de la organización de los conciertos y las transmisiones televisivas.
La animación de las transmisiones contará con la participación de reconocidas figuras de la televisión y el entretenimiento, entre ellas Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas.
Importancia del carnaval vegano
- El Carnaval Vegano es considerado uno de los más importantes del país y cada año atrae a miles de visitantes, consolidándose como una de las principales expresiones del folklore y la identidad cultural dominicana.