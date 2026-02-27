Luis Miguel del Amargue y Bulin 47 cerrarán el Carnaval de La Vega

Luis MIguel del Amargue y Bulin 47 amenizarán la fiesta en el cierre del Carnaval de La Vega. ( ARCHIVO )

El Carnaval Vegano 2026celebrará su gran cierre este viernes 27 de febrero con un concierto protagonizado por Luis Miguel del Amargue y Bulin 47, como parte de la jornada final de una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la República Dominicana.

La presentación está pautada para las 7:00 de la noche en la súper tarima ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, donde cada año miles de personas se congregan para disfrutar del desfile de carrozas, comparsas y los tradicionales diablos cojuelos, figuras representativas del carnaval vegano.

El evento será transmitido a nivel nacional e internacional a través de Microvisión, canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, canal 25 en Santiago, permitiendo que el público pueda seguir la celebración desde distintas regiones del país y el extranjero.

Producción y animación del evento

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano, responsables de la organización de los conciertos y las transmisiones televisivas.

La animación de las transmisiones contará con la participación de reconocidas figuras de la televisión y el entretenimiento, entre ellas Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas.

Importancia del carnaval vegano

El Carnaval Vegano es considerado uno de los más importantes del país y cada año atrae a miles de visitantes, consolidándose como una de las principales expresiones del folklore y la identidad cultural dominicana.