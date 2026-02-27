Ruta para revivir el orgullo patrio

Figuras de cera de los Padres de la Patria recrean una reunión de Los Trinitarios en un espacio ambientado con elementos históricos. ( INSTITUTO DUARTIANO )

Cada 27 de febrero la República Dominicana se llena de banderas, actos oficiales y expresiones de identidad nacional. Pero más allá de los desfiles y ceremonias, esta fecha invita a revivir la historia, visitando los lugares donde se forjó la independencia para reconectar con el orgullo patrio.

Si este fin de semana largo quieres celebrar el 182.º aniversario de la soberanía nacional de forma diferente, te proponemos una ruta histórica por siete lugares clave donde nació y se consolidó la República Dominicana.

Parque Independencia

Inaugurado oficialmente en 1912, el Parque Independencia fue concebido para honrar la memoria y el legado de quienes lucharon por la libertad nacional. Está ubicado en el mismo lugar donde el 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia.

Más que un espacio verde en el centro de la ciudad, es un punto de encuentro con la memoria colectiva. Es el lugar ideal para iniciar la ruta patriótica.

Dónde: avenida Simón Bolívar 9, Ciudad Colonial.

Puerta de la Misericordia

Originalmente conocida como Puerta de la Sabana o Puerta Grande, fue la primera entrada a la ciudad que conectaba hacia el oeste con Güibia y el Fuerte de San Gerónimo. Fue aquí donde tuvo lugar el histórico trabucazo de Ramón Matías Mella en 1844, el disparo que marcó el inicio formal de la gesta independentista.

Visitarla es imaginar el eco de aquel disparo que cambió el rumbo del país.

Dónde: calle Palo Hincado esq. Arzobispo Portes, Ciudad Colonial.

Panteón Nacional

Este es el lugar de descanso final de muchas de las figuras más trascendentales de la historia dominicana. El Panteón Nacional, también llamado Panteón de la Patria, alberga los restos de héroes y patriotas como Pedro Santana, Gregorio Luperón y María Trinidad Sánchez, junto a nombres fundamentales como Concepción Bona, Américo Lugo y Emilio Prud’Homme.

Dónde: calle Las Damas esquina calle Las Mercedes, Ciudad Colonial.

Casa de Chepita Pérez

También en la Ciudad Colonial se encuentra la casa donde el 16 de julio de 1838 Juan Pablo Duarte reunió a sus discípulos para fundar la sociedad secreta La Trinitaria, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. La vivienda pertenecía a Juan Isidro Pérez de la Paz. Aquella reunión, celebrada mientras su madre, doña Chepita Pérez, asistía a la iglesia vecina, marcó el nacimiento formal del movimiento independentista.

Dónde: calle Arzobispo Nouel 255, Ciudad Colonial.

Catedral Castrense Santa Bárbara

Construida en el siglo XVI, la iglesia Santa Bárbara es el templo donde fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte el 4 de febrero de 1813. La catedral conserva la pila bautismal original y guarda un profundo significado simbólico en la vida del fundador de la República. Tras años de deterioro, fue restaurada y en 2020 pasó a ser Catedral Castrense, sirviendo a las Fuerzas Armadas y a la comunidad.

Dónde: calle Isabel La Católica 406, Ciudad Colonial.

Plaza de la Bandera

Este espacio rinde homenaje a uno de los símbolos más sagrados de la nación y reúne elementos que evocan las ideas de los libertadores dominicanos, así como el profundo simbolismo contenido en el escudo nacional.

Su nombre oficial, Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, recuerda que allí reposan los restos de un soldado dominicano que entregó su vida por la patria. Fue inaugurado en 1974 en el gobierno de Joaquín Balaguer.

Dónde: intersección de las av. 27 de Febrero y Gregorio Luperón.