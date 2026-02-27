×
agenda cultural dominicana
Agenda cultural: teatro, conciertos y exposición animan el fin de semana

Más de 20 artistas participarán en el Festituricarnaval, que se llevará a cabo en 18 ciudades del país durante el fin de semana

    Agenda cultural: teatro, conciertos y exposición animan el fin de semana
    Fotografía promocional de la obra Aquí a la sombra, Salomé, inspirada en la vida y legado de la poeta Salomé Ureña.
    (SUMINISTRADA)

    Diversas propuestas completan la agenda para el entretenimiento en el país. A continuación las recomendaciones de Tiempo Libre.

    Teatro inspirado en Salomé Ureña

    El Teatro Rodante presentará la obra Aquí a la sombra, Salomé, inspirada en una de las figuras más emblemáticas de la historia y la poesía dominicana, Salomé Ureña. La función será el domingo 1 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

    La entrada es gratuita.

    La puesta en escena busca acercar al público al legado de la destacada poeta y educadora dominicana, considerada una figura fundamental en el desarrollo cultural e intelectual del país.

    Festituricarnaval llevará música a 18 ciudades

    Infografía

    El Festituricarnaval celebrará más de 20 años de trayectoria con una programación artística prevista para los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en 18 ciudades del país.

    En la cartelera figuran Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal y Chiquito Team Band, entre otros artistas de la música popular dominicana.

    El evento forma parte de las actividades culturales vinculadas a la celebración del carnaval en distintas localidades.

    Expocarnaval entra en sus últimos días

    Infografía
    • Casa de Teatro acoge los últimos días de la exposición Expocarnaval, que reúne el trabajo de 22 artistas visuales, diseñadores, fotógrafos y artesanos.
    • La muestra presenta obras inspiradas en personajes, símbolos y manifestaciones del carnaval dominicano, abordados desde diversos lenguajes estéticos y conceptuales, ofreciendo al público una visión contemporánea de esta tradición cultural.
