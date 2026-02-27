Agenda cultural: teatro, conciertos y exposición animan el fin de semana
Más de 20 artistas participarán en el Festituricarnaval, que se llevará a cabo en 18 ciudades del país durante el fin de semana
Diversas propuestas completan la agenda para el entretenimiento en el país. A continuación las recomendaciones de Tiempo Libre.
Teatro inspirado en Salomé Ureña
El Teatro Rodante presentará la obra Aquí a la sombra, Salomé, inspirada en una de las figuras más emblemáticas de la historia y la poesía dominicana, Salomé Ureña. La función será el domingo 1 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.
La entrada es gratuita.
La puesta en escena busca acercar al público al legado de la destacada poeta y educadora dominicana, considerada una figura fundamental en el desarrollo cultural e intelectual del país.
Festituricarnaval llevará música a 18 ciudades
El Festituricarnaval celebrará más de 20 años de trayectoria con una programación artística prevista para los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en 18 ciudades del país.
En la cartelera figuran Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal y Chiquito Team Band, entre otros artistas de la música popular dominicana.
El evento forma parte de las actividades culturales vinculadas a la celebración del carnaval en distintas localidades.
Expocarnaval entra en sus últimos días
- Casa de Teatro acoge los últimos días de la exposición Expocarnaval, que reúne el trabajo de 22 artistas visuales, diseñadores, fotógrafos y artesanos.
- La muestra presenta obras inspiradas en personajes, símbolos y manifestaciones del carnaval dominicano, abordados desde diversos lenguajes estéticos y conceptuales, ofreciendo al público una visión contemporánea de esta tradición cultural.