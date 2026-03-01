Carnaval de Santiago 2026 cierra con multitudinaria asistencia en el Parque Central

Durante el desfile participaron decenas de comparsas y personajes emblemáticos ( FUENTE EXTERNA )

El Carnaval de Santiago 2026 culminó este domingo con una masiva asistencia en el Parque Central de Santiago, consolidándose como una de las principales manifestaciones culturales del país.

Miles de personas se dieron cita desde tempranas horas de la tarde para disfrutar del desfile final, en un ambiente que, según los organizadores, transcurrió con orden, seguridad y amplia participación familiar.

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, destacó que la celebración reafirma la identidad cultural de la ciudad y su posicionamiento como referente nacional e internacional en materia de tradiciones populares.

"Este es un carnaval seguro, donde toda la familia puede disfrutar. Es una expresión auténtica de nuestro pueblo y cada año crece más", expresó el ejecutivo municipal.

Tradición y colorido

Durante el desfile participaron decenas de comparsas y personajes emblemáticos, entre ellos los tradicionales lechones, roba la gallina, pepineros, bolleros y las marolas, que llenaron de color y creatividad el circuito del parque.

El recorrido inició a las 2:30 de la tarde con la Reina y el Rey del Carnaval, acompañados por el grupo de lechones Los Tuareg. También desfilaron comparsas como Roba La Gallina, Las Marchantes y Fantasía Egipcia, además de bloques organizados que completaron el orden oficial.

También se destacó la presentación especial del grupo cultural Los Guloyas de San Pedro de Macorís, patrimonio cultural dominicano, junto a Chuchy y Ston / Ricky. Posteriormente avanzaron los bloques organizados: Bloque 1 (Felecsa), Bloque 2 (Independientes), el grupo de lechones Los Guinguirianos, Bloque 3 (Ucacosan), una comparsa invitada (B.S.), Bloque 4 (Ucasa), Los Traficantes.com, Bloque 5 (Bloque Bic) y Bloque 6 (Fucsa), completando el orden oficial del recorrido.

Cierre musical

El espectáculo artístico estuvo a cargo de figuras de la música dominicana como Chiquito Team Band, Crazy Design, Roldán Mármol, El Jeque DT, Ronny GTA y DJ Julton, junto a otros intérpretes, quienes animaron el cierre con una variada propuesta musical.

Roldán Mármol durante su presentación.

Durante el acto final también fueron reconocidas varias personalidades por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del carnaval.

Impacto económico

Los organizadores resaltaron que la presencia de visitantes nacionales e internacionales dinamizó la actividad comercial y hotelera de la ciudad. Además, informaron que el evento fue transmitido a través de plataformas digitales, ampliando su alcance más allá del territorio nacional.

Con un cierre multitudinario y sin reportes de incidentes, el Carnaval de Santiago 2026 concluyó reafirmando su relevancia como una de las festividades más esperadas del calendario cultural dominicano.