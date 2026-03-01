Evelyna Rodríguez regresa al teatro con nuevas funciones de "Me embaracé a los 40"

Evelyna Rodríguez presentará su monólogo "Me embaracé a los 40" los días 15 y 16 de mayo en el Teatro Lope de Vega. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz, productora y comunicadora Evelyna Rodríguez volverá a los escenarios con nuevas funciones de su monólogo Me embaracé a los 40, una propuesta íntima y reflexiva que regresa en el marco de la celebración del Día de las Madres.

Las presentaciones tendrán lugar los días 15 y 16 de mayo en el Teatro Lope de Vega, en Santo Domingo, como parte de la segunda temporada de la obra, escrita e interpretada por la propia artista.

La puesta en escena aborda, desde una perspectiva honesta y humana, temas como la fertilidad, la vida en pareja y el deseo de ser madre.

"Esta obra es mi alma honesta, y ver cómo el público me escribía que no pudieron verla y que la hiciera otra vez, me motivó a prepararla con un aporte especial", expresó Rodríguez, quien anunció además el lanzamiento de una plataforma digital con contenidos orientados a acompañar y orientar a mujeres interesadas en este tema.

Más allá de la experiencia teatral, el proyecto se amplía con materiales creados por especialistas que estarán disponibles durante el mes de mayo a través de su sitio web, como una forma de ofrecer información y apoyo a mujeres que atraviesan procesos relacionados con la maternidad.

Una vivencia muy personal

La obra nace de la propia vivencia de la actriz, quien comparte su historia personal y reflexiona sobre los desafíos y las posibilidades de la maternidad después de los 40 años.

La puesta en escena cuenta con la dirección de Javich Peralta y la adaptación de Virgilio Burgos. Su primera temporada, presentada en Chao Café Teatro, agotó las cuatro funciones programadas, confirmando el interés del público por esta propuesta.

Con una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión, Evelyna Rodríguez ha participado en más de 30 producciones, entre ellas Cucú, La Familia Reyna, Feo de Día, Lindo de Noche y Colao, además de coproducciones internacionales como O+ y Cuando te toca.

También ha incursionado en la producción, destacándose con iniciativas como el festival de cortometrajes con celulares Smartfilms.

Con este regreso, la actriz reafirma su compromiso con un teatro cercano, testimonial y relevante, que conecta con las experiencias reales de las mujeres contemporáneas.