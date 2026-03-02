×
Desfile Cultural Municipal

Alcaldía de Santo Domingo Este anuncia el Desfile Cultural Municipal 2026 este domingo 8 de marzo

El desfile comenzará a las 4:00 de la tarde

    Alcaldía de Santo Domingo Este anuncia el Desfile Cultural Municipal 2026 este domingo 8 de marzo
    El Desfile Cultural Municipal comenzará a las 4:00 de la tarde. (FUENTE EXTERNA)

    El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) anunció este lunes la celebración del "Desfile Cultural Municipal Santo Domingo Este 2026", dedicado a elevar los valores de la familia y el orgullo comunitario.

    Según una nota de prensa, la actividad programada para el domingo 8 de marzo de 2026, en la avenida Venezuela, iniciará desde las 8:00 a. m., con "Pedaleando por la salud de las mujeres" en celebración del Día Internacional de la Mujer y a partir de las 10:00 a. m., se agotará una agenda deportiva y recreativa diseñada para promover la integración familiar, fomentar la convivencia pacífica y animar a la ciudadanía a participar de actividades saludables antes del evento central.

    Declaraciones del director de Cultura Municipal

    El Desfile Cultural Municipal comenzará a las 4:00 de la tarde. La creatividad popular brillará con un gran desfile de más de 40 agrupaciones artísticas y comparsas de todo el municipio representadas por escuelas y clubes comunitarios de los distintos sectores del municipio, resaltando la diversidad cultural que caracteriza a Santo Domingo Este.

    El director de Cultura Municipal, Alfredo Reynoso, explicó que esta iniciativa responde a la visión del alcalde Dío Astacio de impulsar el talento local, fortalecer las tradiciones y consolidar espacios donde las comunidades puedan exhibir su creatividad, sentido de pertenencia y valores culturales que unen a la población.

    • "El Desfile Cultural Municipal es una plataforma para que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, expresen su identidad cultural y se involucren de manera activa en la vida artística de su municipio", expresó Reynoso.
      
