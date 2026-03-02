Anuncian la cuarta edición del BritchamDR YMoCA

La velada reunirá a nueve jóvenes instrumentistas procedentes de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva generación de músicos clásicos del Caribe volverá a reunirse en la Gran Final del Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), el próximo martes 24 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, en un concierto abierto al público que culminará con la selección y premiación de los ganadores.

La velada, que este 2026 celebra su cuarta edición, reunirá a nueve jóvenes instrumentistas procedentes de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación internacional que inició con una convocatoria abierta a músicos de las islas del Caribe, entre 12 y 26 años.

Organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDR), en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), de Londres, y la Bangor University, de Gales, este premio se ha consolidado como una plataforma de proyección, intercambio cultural y formación para nuevas generaciones de intérpretes de la región.

En la categoría Junior competirán el pianista dominicano Filippo Ciuccarelli, el violinista puertorriqueño Sergio Aranibar y el marimbista dominicano Jean Marco Civil Rosello.

La categoría Senior contará con la participación del flautista cubano Darío Cuba Hernández, el pianista puertorriqueño Adriel Montañez Medina y el clarinetista dominicano Héctor Almánzar García.

En la categoría Young Professional se presentarán los violinistas puertorriqueños Javier Torres Delgado y Rachel Alers Mercado, así como el pianista dominicano Manuel De la Rosa Modesto.

Durante la Gran Final, los participantes interpretarán un programa de alto nivel técnico y artístico ante un jurado internacional compuesto por destacados profesionales británicos.

Entre ellos Simon Lepper, reconocido pianista británico, subdirector del Departamento de Piano y coach de repertorio vocal del Royal College of Music; Andrea Gajic, violinista escocesa, jefa del Departamento de Cuerdas del Royal Conservatoire de Scotland, y Claire Wickes, flautista principal de la English National Opera Orchestra.

Más allá de la competencia, el BritchamDR YMoCA se distingue por su enfoque formativo. Los ganadores recibirán certificados, trofeos y becas para participar en prestigiosos programas musicales de verano en el Reino Unido, mientras que los finalistas acceden a clases magistrales personalizadas impartidas por el jurado, durante su estadía en el país.

Desde su creación en 2019, al premio han aplicado más de 200 jóvenes músicos provenientes de once islas del Caribe, fortaleciendo el intercambio cultural entre la región y el Reino Unido.

La iniciativa cuenta con el valioso apoyo de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la República Dominicana, el Ministerio de Cultura, Fundación Sinfonía, Fundación Refidomsa y Fundación Amigos del Teatro Nacional.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional. Para más información, comunicarse al 809-616-2335, www.ymoca.com y @ymocadr.

