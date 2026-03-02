Fama Studios, un espacio para los artistas que buscan estándares internacionales

El estudio principal está basado en una SSL Duality de 48 canales, una consola híbrida: análoga en la recepción de la señal, digital en su matriz de distribución. ( KEVIN RIVAS )

Fama Studios abrió sus puertas a un selecto grupo para llevar a cabo un recorrido íntimo, bajo el concepto "15 minutos de Fama". Un equipo de Diario Libre fue parte de esta vivencia.

La experiencia estuvo a cargo de su director general, Marc Dalet; el ingeniero de sonido Bolívar Gómez; el director creativo Giancarlo Torres y el ingeniero Arturo Piña, quienes revelaron por qué este espacio, ubicado en el centro de la Ciudad Colonial, se perfila como uno de los más ambiciosos del Caribe.

No se trata solo de cabinas y consolas. Es una declaración de principios: crear sin reloj. Y es que nació para suplir necesidad de ofrecer en el país un estándar internacional, que podría reducir la fuga creativa hacia Miami o Nueva York. "Queríamos algo diferente. Algo mejor".

El estudio principal está basado en una SSL Duality de 48 canales, una consola híbrida: análoga en la recepción de la señal, digital en su matriz de distribución, que, gracias a su sistema de buses, alcanza hasta 94 canales. La versatilidad es la palabra clave.

Aquí, la grabación puede interrumpirse y retomarse con un simple recall digital, resaltaron. Donde antes el ingeniero debía anotar cada parámetro como si se tratara de un guion cinematográfico, ahora la sesión queda guardada con precisión quirúrgica. Tiempo optimizado. Creatividad intacta.

El sistema surround 5.1 y la capacidad de trabajar en Dolby Atmos abren la puerta tanto a la música como al cine. La propuesta es clara: competir a nivel global sin salir de Santo Domingo.

Un sonido híbrido

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-02-16-at-91034-pm-1-3fbe80a5.jpeg En Famase trabaja "inside the box" sin renunciar a enviar la señal a compresores y ecualizadores externos (KEVIN RIVAS)

En el estudio C, Arturo Piña presenta otra joya: una Rupert Neve Designs 5088, 100 % análoga, soldada punto a punto, sin chips ni concesiones digitales. Treinta y dos canales de grabación simultánea y treinta y dos de playback permiten capturar el sonido con una calidez que muchos artistas siguen buscando en plena era digital.

La filosofía de Fama se resume, en una palabra: híbrido. Trabajar "inside the box" sin renunciar a enviar la señal a compresores y ecualizadores externos para obtener ese carácter específico que define una producción competitiva. Es una especie entre lo nuevo y lo antiguo.

Es un espacio sumamente confortable, cálido y sofisticado. En sus salas, diseñadas acústicamente para grabar desde una voz íntima hasta una sección completa de metales, los estudios B y C se conectan entre sí.

Tiene la particularidad de que una voz grabada en un espacio puede procesarse con equipos ubicados en otro, sin que el artista se mueva de lugar. La arquitectura técnica se convierte en aliada del proceso creativo.

Diseño de clase mundial y producciones que conquistan

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-02-16-at-91041-pm-f5071fc6.jpeg Marc Dalet, Bolívar Gómez, Giancarlo Torres y Arturo Piña. (KEVIN RIVAS)

El diseño acústico estuvo a cargo de la firma estadounidense WSDG (Walter Stork Design Group), responsable de proyectos emblemáticos como el legendario Electric Lady Studios de Jimi Hendrix en Nueva York.

Cada consola, cada panel, cada absorción en el techo responde a un cálculo preciso. Aquí no hay azar, nos comentaron los guías de esa velada.

En sus cuatro años de operación, el estudio ha recibido talento urbano de alcance internacional como Anuel AA, Ozuna y Tokischa, así como figuras del merengue y la bachata.

Dos canciones del álbum de Eddy Herrera, ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Merengue, fueron grabadas aquí. Fama, por extensión, también sostiene ese gramófono dorado como parte de su historia.

Pero el estudio no se limita a nombres de cartel. Recientemente acogió un campamento creativo liderado por un productor estadounidense vinculado a figuras como Travis Scott, integrando talento local emergente en dinámicas internacionales de composición.