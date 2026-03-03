BCRD inaugura la exposición "Homenaje a Juan Pablo Duarte"

La exposición del BCRD reúne una de las más completas colecciones de testimonios numismáticos y filatélicos dedicados a Juan Pablo Duarte. El acto estuvo encabezado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de inauguración de la exposición "Homenaje a Juan Pablo Duarte en el sesquicentenario de su fallecimiento (1813-1876), con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional", en el Museo Numismático y Filatélico de la institución.

Durante la ceremonia de apertura, el gobernador destacó el legado del patricio, quien sacrificó vida, familia, salud y bienes en aras de una nación soberana, libre de ataduras y yugos de cualquier índole, al recordar su firme compromiso con la causa independentista, resumido en su célebre expresión: "Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi Patria libre, independiente y triunfante."

Valdez Albizu afirmó que entre las piezas exhibidas en la exposición figuran las monedas conmemorativas al centenario del fallecimiento de Duarte, acuñadas en 1976, así como emisiones posteriores de 1977, 1979 y 1981.

También se presentan billetes de un peso de la primera emisión de 1947, con la efigie del prócer en el anverso; ejemplares de la segunda emisión (1961-1963), impresos en tono rojizo; así como billetes correspondientes a la tercera (1964-1978) y cuarta emisión (1977-1998).

El gobernador del BCRD agregó que en la exhibición: "el público puede apreciar el billete de 100 pesos de la quinta familia, encabezado por Duarte junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, compañeros entrañables en la gesta independentista".

La exhibición, que estará abierta al público hasta el 27 de marzo, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., incluye también monedas dedicadas a los Derechos Humanos en la década de los ochenta y la moneda de un peso que sustituyó el billete de igual denominación.

En el ámbito filatélico, la exposición presenta una serie de sellos postales emitidos en honor a Duarte, entre ellos los dedicados al centenario de su nacimiento, a su casa natal, a su viaje a Hamburgo (Alemania) y a su histórica "Rendición de cuentas", testimonio de su pulcritud y transparencia en el manejo de los fondos públicos en 1844.

Estuvieron presentes junto al gobernador los miembros de la honorable Junta Monetaria, Arturo Martínez Moya, Julio Llibre y José Manuel Mallén; por el BCRD el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés.

Así como la subgerente Administrativo y de Servicios, Shanttal Zuleta Brea; el subgerente cultural, José Alcántara Almánzar, entre otros colaboradores de la institución, así como representantes del Instituto Duartiano, miembros de la Sociedad Numismática y la Sociedad Filatélica de la República Dominicana.