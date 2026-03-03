“El Misterio del Caribe” completa rodaje local y se prepara para continuar en Europa

El actor argentino en una imagen de archivo durante el rodaje de la película "El Misterio del Caribe". ( FUENTE EXTERNA )

Las productoras Aldea Estudio y AlmaFuerte Cine anunciaron la finalización del rodaje en República Dominicana de la película “El Misterio del Caribe”, un proyecto familiar de acción y misterio que continuará su filmación en España como parte de una coproducción iberoamericana.

La cinta fue creada y dirigida por Esteban Martín, quien cuenta con experiencia en cine y televisión en distintos géneros. La producción ejecutiva está encabezada por Francis Disla (“El Indio”), CEO de Aldea Estudio, junto a Yuneidys Lachapell Camilo, productora general del proyecto.

Disla señaló que la película forma parte de la línea de trabajo del estudio enfocada en historias familiares con proyección internacional y colaboración entre talentos de distintos países.

Lachapell, con más de 15 años de trayectoria en el sector audiovisual, ha participado en más de 40 producciones y asumió la coordinación general del rodaje en esta primera etapa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-22435-pm-1-bbbd2fe4.jpeg

Tras concluir la filmación en locaciones dominicanas, el equipo se trasladará a España para completar el proceso. El estreno está previsto para el verano de 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-22435-pm-664b20a4.jpeg

La historia sigue a Lucy, una adolescente dominicana adoptada en Madrid por una pareja de científicos, que regresa al Caribe y se involucra en la búsqueda de un tesoro legendario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-22436-pm-0cc73bc0.jpeg

Un antiguo cofre y un mapa la conectan con su pasado y la conducen a una investigación sobre sus orígenes, mientras enfrenta a Vladimir, un antagonista que intenta adelantarse en la búsqueda.

Elenco y equipo

El reparto incluye a Zoe Martín Lachapell en el papel de Lucy , junto a Iván Sánchez , David Chocarro y Nashla Bogaert .

en el papel de , junto a , y . El equipo técnico está integrado por Hernán Herrera en la dirección de fotografía, Shaina Cohen en diseño de producción, Shakira Reyes en producción de línea, Leandra Faña en vestuario, VHO Casting en dirección de casting, Evand Torres en maquillaje, Jandeira Aviron en peluquería y Ana Peguero como primera asistente de dirección.

La producción ejecutiva también cuenta con la participación de Sterlyn Ramírez, Zumaya Cordero, Pedro Urrutia y Ana Iris Gómez.

La distribución estará a cargo de Caribbean Films Distribution.