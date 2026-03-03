¿Publicaste un libro en 2025? Hay un millón de pesos esperándote

Vista del pabellón de lectura de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, evento cultural en cuyo marco se entregará el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Cultura y la Fundación Eduardo León Jimenes abrieron la convocatoria del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026. Pueden participar todos los escritores dominicanos que hayan publicado una obra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El ganador recibirá un millón de pesos, neto de impuestos.

El plazo para entregar las obras vence el viernes 29 de mayo, a las cuatro de la tarde, en las oficinas de la Dirección de las Ferias del Libro, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, avenida Máximo Gómez esquina Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo.

Quién puede participar

El autor o autora debe ser ciudadano dominicano o naturalizado, resida en el país o en el extranjero. La obra debe ser una primera edición, escrita en español y haber sido publicada y puesta a disposición del público entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Se aceptan obras de ficción y no ficción en diversos géneros literarios, así como ediciones críticas de obras históricas o literarias.

No pueden concursar reimpresiones ni reediciones, aunque lleven un título diferente, ni recopilaciones de artículos periodísticos, compilaciones de ensayos, textos académicos o científicos, ni obras publicadas originalmente en redes sociales o plataformas digitales como Facebook, Instagram o Threads.

Qué hay que entregar

Los interesados deben depositar cinco ejemplares del libro acompañados de los siguientes documentos: formulario de participación debidamente completado, disponible en la página web del Ministerio de Cultura y en las oficinas de la Feria del Libro; copia de la cédula del autor; carta de autorización firmada; certificación de la imprenta o casa editorial con fecha de impresión y cantidad de ejemplares; constancia de depósito en la Biblioteca Nacional; certificación de expedición de ISBN y registro de copyright, que debe coincidir con la fecha de impresión. No se admitirán formularios incompletos ni se devolverán los ejemplares presentados.

El jurado

Tres intelectuales dominicanos de reconocido prestigio, seleccionados por la Dirección de las Ferias del Libro, evaluarán las obras. Los criterios son: trascendencia, calidad y manejo del lenguaje, destreza intelectual, capacidad creadora, estructura, originalidad y contribución a la bibliografía nacional. Solo se elegirá un ganador y la decisión será inapelable.

No podrán participar obras de autoría de miembros de la Dirección de las Ferias del Libro, viceministros de Cultura ni del titular del Ministerio, ni obras publicadas o patrocinadas por las instituciones convocantes.

El premio

La dotación es de RD$1,000,000.00 (un millón de pesos), aportada por la Fundación Eduardo León Jimenes, más un diploma de reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura y la Fundación. Del libro ganador, el Ministerio adquirirá 500 ejemplares: 200 para el autor, 200 para el Ministerio y 100 para la Fundación Eduardo León Jimenes.

El ganador deberá participar en un conversatorio sobre su obra dentro del programa de la vigésimo octava Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, donde se hará la entrega del galardón en fecha por confirmar.

Las bases completas están disponibles en https://fil.gob.do. www.fundacionleon.org.do