La oferta de Paramount que dejó fuera a Netflix y selló la compra de Warner Bros. Discovery

La empresa Paramount Skydance Corporation anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery en una operación valorada en US$110,000 millones, marcando uno de los movimientos más grandes en la historia reciente del sector del entretenimiento.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, informó que, como parte de la estrategia tras la fusión, se unificarán las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max en un solo servicio en los próximos años.

"Combinaremos las carteras de streaming de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años", expresó Ellison durante una llamada con inversionistas.

Actualmente, ambas plataformas suman más de 200 millones de suscriptores y tienen presencia en más de 100 países y territorios, lo que, según la empresa, permitirá competir con mayor fuerza frente a gigantes como Netflix, que recientemente se retiró de la puja por WBD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/fotografia-de-archivo-de-los-logos-de-netflix-warner-brothers-javier-bardem-efeepadavid-swanson-31b91b68.jpg Una fotografía de archivo de los logos de Netflix, Warner Brothers y Paramount en un teléfono móvil. (EFE/Hannibal Hanschke)

Detalles financieros de la operación

El acuerdo establece el pago de US$31 por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery.

La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y al voto de los accionistas de WBD, previsto para la primavera de ese mismo año.

En caso de que la operación no se haya completado antes del 30 de septiembre de 2026, los accionistas de WBD recibirán una compensación de US$0.25 por acción por cada trimestre, calculada diariamente hasta el cierre definitivo.

La oferta que dejó fuera a Netflix

La propuesta de Paramount supera la oferta preliminar presentada por Netflix en diciembre pasado, que contemplaba US$27.75 por acción, valorando los activos en aproximadamente US$72,000 millones y con un valor empresarial total cercano a US$82,700 millones.

Tras la nueva propuesta de Paramount, Netflix decidió retirarse formalmente del proceso de adquisición.

Estrategia de distribución en cines

Como parte del acuerdo, cada película de Warner Bros. Discovery tendrá un estreno completo en salas de cine con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en video bajo demanda (VOD).

La intención es extender ese plazo entre 60 y 90 días o más para maximizar la audiencia de los títulos más exitosos.

Ellison también aclaró que HBO continuará operando de manera independiente y destacó el "trabajo extraordinario" de su director ejecutivo, Casey Bloys.

Con esta operación de US$110,000 millones, Paramount busca consolidarse como un gigante global del entretenimiento y reforzar su posición en la creciente competencia del mercado mundial del streaming.

Concepto Detalle Valor total de la transacción US$110,000 millones Precio por acción ofrecido por Paramount US$31 por acción Compensación por retraso en el cierre US$0.25 por acción por trimestre Oferta previa presentada por Netflix US$27.75 por acción Valoración de activos en oferta de Netflix US$72,000 millones Valor empresarial estimado en oferta de Netflix US$82,700 millones Suscriptores combinados estimados Más de 200 millones Presencia internacional Más de 100 países y territorios Ventana mínima de estreno en cines 45 días (con proyección de 60 a 90 días) Fecha estimada de cierre Tercer trimestre de 2026