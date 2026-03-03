Matty Frías regresa a la radio FM en Orlando con su programa "Latinas en Vida Nueva"

Matty Frías hizo una pausa estratégica dedicada a su formación académica. ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora y coach dominicana Matty Frías regresa con su programa radial Latinas en Vida Nueva. Lo hace junto a un equipo de mujeres profesionales, consolidándose como el programa más positivo de la radio hispana en Central Florida.

Tras una pausa estratégica dedicada a su formación académica, Matty Frías culminó con honores Magna Cum Laude su maestría en Relaciones Públicas y Comunicación Global, fortaleciendo así su visión y liderazgo para relanzar el programa con mayor madurez, conocimiento y proyección internacional.

Esta nueva etapa presenta una imagen renovada, nuevas colaboradoras y una expansión significativa hacia plataformas digitales.

"Voces que inspiran y mujeres que transforman"

Latinas en Vida Nueva se transmitirá semanalmente a las 7:00 de la noche por Más 100.7 FM y Facebook Live, y estará disponible en formato podcast a través de YouTube, Spotify y Google Podcasts, ampliando su alcance y fortaleciendo su conexión con la comunidad latina a nivel global.

Bajo el eslogan "Voces que inspiran y mujeres que transforman" , el programa adopta el formato de revista de variedades, con un contenido positivo y de fe, que incluye entrevistas locales e internacionales, entretenimiento, noticias de interés, consejos prácticos, reflexiones y temas de actualidad.

Con un enfoque centrado en la promoción de valores, el crecimiento integral y el liderazgo femenino, Latinas en Vida Nueva reafirma su compromiso de informar, inspirar y aportar contenido de calidad a la comunidad, consolidándose como un espacio donde la voz de la mujer latina es protagonista.

El equipo de profesionales

En esta nueva temporada acompañan a Matty Frías destacadas profesionales dominicanas como:

La mercadóloga Jen Frías , quien estará a cargo de la producción digital

, quien estará a cargo de la La abogada Ingrid Morfa

La psicóloga Marta Rodríguez

La Dra. Diana Mejía

Asimismo, se integran como co anfitrionas, la empresaria venezolana Linsy Di Pietro y la ex reina de belleza puertorriqueña Monique Pérez, enriqueciendo el programa con una perspectiva diversa y multicultural.