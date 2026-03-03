Protagonistas de la música dominicana establecen ventanilla única para el cobro de derechos

Pochy Familia, uno de los referentes de la música dominicana, estuvo presente en la firma del primer acuerdo interasociativo de gestión colectiva celebrado este martes en la Onda. ( SUMINISTRADA )

Cuatro entidades de gestión colectiva firmaron este martes un acuerdo histórico que obliga a negocios, medios y plataformas a pagar con una sola licencia

Durante años, cobrar los derechos de una canción en República Dominicana fue un asunto complicado. Los usuarios —bares, hoteles, emisoras, plataformas, organizadores de eventos— tenían que negociar por separado con distintas entidades, cada una con su factura y sus condiciones. Ese sistema se acabó este martes.

Este martes, en la sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), cuatro organizaciones que representan a autores, arreglistas, productores e intérpretes musicales firmaron el primer acuerdo que las une bajo un solo órgano operativo: el Interasociativo de Recaudación Conjunta de los Derechos Conexos de la Música. A partir de ahora, una sola factura, un solo gestor.

El acto contó con el respaldo del director de la Onda, el licenciado José Rubén Gonell Cosme, y con la presencia de los presidentes y representantes de los consejos directivos de cada entidad.

Cuatro voces, un solo frente

El nuevo órgano agrupa a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de la Música (Sgacedom), la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (Sodinpro) y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie).

La unión no es solo administrativa. Implica procesos integrados, mejores herramientas tecnológicas y programas de capacitación coordinados que apuntan a hacer el sistema más transparente y eficiente.

El acuerdo también cuenta con el respaldo de federaciones internacionales que representan a los titulares de cada sector, lo que le da peso y proyecta al país como referente regional en la materia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/sociedades-firman-acuerdo-2-2-81d427d7.jpg Representantes del mundo artístico dominicano acompañaron la firma del primer acuerdo interasociativo de recaudación conjunta de derechos musicales, un hecho que marca un antes y un después en la protección de los creadores del país. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/sociedades-firman-acuerdo-4-1-b5133697.jpg El licenciado José Rubén Gonell Cosme, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), respaldó institucionalmente la firma del acuerdo histórico que unifica el cobro de derechos musicales en el país. ‹ >

Entre otros, estuvieron en el acto, los artistas Pochy Familia, Kinito Méndez, Valerio de León y Ramón Orlando.

Una deuda que viene de lejos

En el marco de la firma, los representantes anunciaron su compromiso de impulsar la implementación del derecho de Copia Privada , un mecanismo que reconoce compensación a creadores por la reproducción de sus obras en el ámbito privado y que ya opera en múltiples países.

la implementación del , un mecanismo que reconoce por la reproducción de sus obras en el ámbito privado y que ya opera en múltiples países. En República Dominicana , esa figura no existe todavía, y quienes firmaron este martes lo dijeron sin rodeos: es una deuda histórica con los creadores dominicanos.

, esa figura existe todavía, y quienes firmaron este martes lo dijeron sin rodeos: es una con los creadores dominicanos. Su adopción no solo pondría al país a tono con estándares internacionales. También fortalecería la base económica de quienes hacen música, garantizando que el uso legítimo de sus obras tenga una retribución justa.