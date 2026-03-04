Belié Beltrán impulsa la Revista Minúscula y apuesta por la convergencia literaria

Beltrán combina la escritura, pensamiento crítico y gestión cultural, convencido de que la literatura no solo narra realidades ( FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE )

Belié Beltrán atraviesa un momento de intensa creación literaria y gestión cultural. José Alberto Beltrán, nombre de pila del consultor en comunicación estratégica y escritor, creó la revista Minúsculas, una edición literaria que abarcará la pluraridad de pensamiento.

La primera edición reúne poemas de 12 poetas de Latinoamérica y ensayos críticos de figuras como la autora dominicana Scarlet Sánchez, así como una entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt, ganadora del Premio Princesa de Asturias y del Award in Literature de la American Academy of Arts and Letters.

Este 2026 también continúa con muchos planes ya en marcha. Beltrán, en entrevista con Diario Libre, adelantó que ya tiene lista una nueva novela de 140 páginas, mientras cursa una maestría en Gestión de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ( PUCMM ), en una etapa que define como “movidita”, marcada por la escritura , la investigación y el fortalecimiento de redes internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/belie-beltran-durante-el-lanzamiento-samil-05022026-belie-beltran-presenta-la-revista-literaria-minuscula--samil-mateo-dominici-ad4acaeb.jpg Beltrán durante el lanzamiento de la Revista Minúsculas. (SAMIL MATEO)

El lanzamiento de la revista, de carácter académico, científico y literario, lo mantiene entusiasmado. La publicación ha logrado acercamientos con escritores de Argentina, España, México y Francia. Influenciada por modelos editoriales como The New Yorker, Minúscula proyecta una salida cuatrimestral y un anuario que recopilará entrevistas, ensayos y columnas, siempre centrados en la literatura como eje transversal del conocimiento.

¿Cómo tomó forma Minúsculas? Belié Beltrán comenta que la determinación fue la clave. Comenzó enviando correos electrónicos a escritores y editoriales solicitando entrevistas o mostrando sus creaciones. Corrieron los meses, pero un día recibió un correo, y luego otro, y cuando vino a caer en cuenta, ya estaba tejiendo redes importantes con editoriales.

Generaciones literarias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/040226-jose-alberto-beltran-felix-leon18jpg-1-7a1cb7b9.jpeg (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/040226-jose-alberto-beltran-felix-leon17jpg-1-f02cf82f.jpeg Belié Beltrán apuesta a una corriente plural del pensamiento. ‹ ›

Beltrán sostiene que la literatura es un arte capaz de atravesar todos los escenarios sociales, políticos y económicos. Como escritor, lo abordamos sobre las generaciones literarias que han marcado la obra dominicana, pero prefirió llamarle de otro nombre: "convergencias literarias".

"Mi planteamiento es que no hablemos de generaciones literarias, sino de convergencias. No podemos simplemente hacer comparaciones entre la Poesía Sorprendida (1943), Independientes del 40, la Generación del 48, la Generación del 60 (postguerra), o los 80s; cada una tuvo un contexto que la diferenció. No se trata de cuáles fueron mejores. Hoy en día estamos frente a la literatura contemporánea, en un mundo de redes sociales, contexto geográfico, es decir, se debe hablar de convergencia generacional", considera.

La poesía y el pensamiento social

"Yo tengo la convicción de que la literatura como arte cruza todos los escenarios. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte, todo lo que escribía, lo hacia en verso. Tu agarras el juramento trinitario y es un poema", así reflexiona Beltrán sobre la influencia literaria en la política y los cambios sociales, es decir, que de alguna manera han quedado reflejados en el tiempo.

"La poesía abarca la política, pero si tú quieres aprender de la economía de la Republica Dominicana tienes que leer “Over” de Ramón Marrero Aristy. Al final, la literatura existe para la izquierda, la derecha, para el centro, si tu quieres extender los extremos de la izquierda latinoamericana recientes, debes leerte a escritores nicaragüenses, venezolanos, cubanos. Para conocer las durezas de esa izquierda brutal que hubo, que lo hacen muy bien en claves de novelas".

Y así se concibe Minúsculas. Como un espacio plural.

En paralelo a la revista, el autor desarrolla varios proyectos literarios personales. Trabaja en el poemario Diario de ruta, inspirado en su miedo a volar y en los textos que escribe antes y después de abordar un avión; y en Tratado del dolor, un libro de poemas existenciales y físicos surgidos a partir de una intensa experiencia de salud entre finales de 2024 y principios de 2025. “Cuando me pasa algo muy intenso, necesito pensarlo y escribirlo”, confiesa.

Asimismo, viene con el libro de cuentos Principios elementales, una colección de relatos perturbadores y folclóricos. En estas historias también aparecen ecos de su infancia en Don Juan, Monte Plata, donde su padre les contaba historias cada noche cuando se iba la luz. "Y lo enfoco en un personaje que está viviendo una vida muy rural y tiene que enfrentarse al cambio generacional, en el sentido tecnológico, pero que todas las situaciones las resuelve contando una historia", cuenta.

La vida desde la ceguera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/040226-jose-alberto-beltran-felix-leon4-2cd03d1f.jpg Beltrán habla de su vida con discapacidad visual. (FÉLIX LEÓN)

Belié Beltrán creció en la década de los 90. En entrevista con Diario Libre, narra esa etapa que lo marcó de por vida: "Yo adquirí la ceguera a los 12 o 13 años. Yo estaba en octavo grado cuando me quedé ciego definitivamente, por desprendimiento de retina. Luego de varias cirugías fallidas, le dije al pregunté al doctor- ¿finalmente yo podré ver? Y el mismo día que me dijo que -no-, me inscribí en una escuela de ciegos".

Continúa: "Para mí, el proceso de adaptación fue muy divertida. Yo no hacia conciencia que mis padres la estaban pasando mal, que mi familia la estaba pasando mal. Pensaba en cómo iba a ser mi primera Navidad siendo ciego. Me daba curiosidad como iba a ser el sistema de braile. Mis primeros cuatro o cinco años siendo ciegos fueron muy divertidos (ríe), porque yo estaba en los grupos culturales en mi pueblo, estaba rodeado de gente, de amigos. Yo venía dos veces a la semana a la capital a tomar clases de braile, de matemática".

Esa inquietud de Belié Beltrán moldeó su carácter y lo preparó para la vida independiente, dentro de sus limitaciones, que ha vivido desde los 12 años, y que hasta en diversas situaciones lo toma con humor. Antes de tener discapacidad visual, era un voraz lector.

"Me gustaba ir a una biblioteca comunitaria a leer. Leía un libro de neurociencias sin saber nada de eso. Mi familia hizo todo lo que estuvo a su alcance para que yo tuviera información y herramientas. Pero fue cuando vine a la capital a estudiar que me di cuenta de que la discapacidad es un problema", reflexiona.

Esa experiencia y las barreras que ha tenido que enfrentar ha influido en su labor actual dentro de la Fundación Francina Hungría, la cual lidera, junto a su novia, Francina Hungría, una ingeniera que quedó ciega tras recibir un disparo luego de un intento de atraco.

En la actualidad, entre otros proyectos con la referida entidad, Belié Beltrán trabaja en la identificación de necesidades y en la formación de jóvenes en habilidades sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/040226-jose-alberto-beltran-felix-leon19-ff700866.jpg

En una pregunta hipotética: ¿si volvieras a ver mañana, que esperarías? Luego de una breve pausa, expresó, marcado por la costumbre: "Hoy por hoy, yo tengo una dinámica de vida tan optimizada a mis necesidades con casi 37 años que, si mañana vuelvo a ver, voy a ser ojo-dependiente. Yo voy a tener que aprender todo lo que saben hacer ustedes con visión. Si yo volviera a ver mañana, tendría que aprender y desaprender una serie de cosas que, podrán ser divertidas, en su momento, pero no dejarían de ser traumáticas. Además de todo el cambio social que voy a tener".