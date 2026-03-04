Tres décadas de historias: Radio Santa María lanza su 30.ª edición del concurso de cuentos

La escritora y miembro del jurado del Concurso de Cuentos Radio Santa María, Emelda Ramos, durante el acto de lanzamiento de la 30.ª edición del certamen. ( SUMINISTRADA )

En un emotivo encuentro que marcó el reencuentro de la comunidad literaria dominicana, Radio Santa María, celebró el lanzamiento de la 30ª edición del Concurso de Cuentos, en coordinación con la Fundación Eduardo León Jimenes. Durante el acto, también se presentó formalmente la publicación que recopila las obras ganadoras de la edición número 29.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, quien destacó la naturaleza especial de este certamen: «Hay actos protocolares y hay otros que laten con el corazón; este es uno de ellos. Hoy no solo presentamos un libro, celebramos la persistencia de una idea que ha acompañado a generaciones por más de dos décadas: la convicción de que contar historias importa».

El evento contó con la presencia del padre Aquiles Ozuna, director de Radio Santa María; el padre Jeovanny Pujols, director de las Escuelas Radiofónicas —quien tuvo a su cargo la invocación—, así como los escritores y miembros del jurado, Emelda Ramos y Máximo Vega además de Danilo Rodríguez, escritor y ganador en seis ocasiones.

El padre Aquiles Ozuna expresó su satisfacción por el retorno de esta iniciativa: «Han pasado tres años desde la última edición y mi alegría es inmensa al volver a realizar, junto a la Fundación Eduardo León Jimenes, este concurso tan querido, que durante años ha hecho tanto bien a nuestra sociedad».

Por su parte, la escritora Emelda Ramos compartió el sentir del gremio literario: «Me siento muy honrada y feliz de retomar esta labor. Sé que muchos jóvenes y escritores experimentados están ansiosos por entregar sus manuscritos".

Asistentes durante el acto de lanzamiento de la 30.ª edición del Concurso de Cuentos Radio Santa María, celebrado en coordinación con la Fundación Eduardo León Jimenes.

Danilo Rodríguez, en voz de los premiados de la edición número 29, calificó el concurso como «un canon para la literatura dominicana y un ejemplo de constancia», destacando que esta plataforma abre una ventana fundamental para la promoción de los escritores locales.

Bases del Concurso

La presentación de las bases del 30ª edición del Concurso de Cuentos estuvo a cargo del jurado Máximo Vega, quien destacó que:

· Participaciones: podrán participar dominicanos mayores de 17 años y residentes extranjeros con al menos 5 años en el país (deben presentar pruebas legales de su estatus migratorio).

· Restricción: escritores que hayan obtenido el Gran Premio en dos ocasiones no podrán participar durante los tres años consecutivos posteriores a la recepción de su último galardón.

· Obras: los cuentos deben ser estrictamente inéditos (no publicados en formato físico o digital) y no premiados anteriormente.

· Formato: la extensión debe ser de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 25, a doble espacio, en hojas tamaño 8.5x11 pulgadas. Cada autor puede enviar hasta 5 cuentos bajo un mismo seudónimo.

· Entrega: se realizará exclusivamente en formato físico. Los autores deben entregar un original y tres copias de cada cuento, junto con una copia digital en CD o memoria USB, en los siguientes puntos: Radio Santa María, La Vega; UDECA, Radio ABC o Centro Montalvo, en Santo Domingo; y Librería Amigo del Hogar, Santiago.

Para más información, los interesados pueden acercarse a las instalaciones de Radio Santa María o consultar los canales oficiales de comunicación de la institución.