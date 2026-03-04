Teatro Rodante de Bellas Artes arranca el Mes del Teatro con "Aquí a la sombra, Salomé"

Teatro Rodante de Bellas Artes presentó la obra "Aquí a la sombra, Salomé". ( FUENTE EXTERNA )

El Palacio de Bellas Artes cerró este martes con rotundo éxito las funciones de "Aquí a la sombra, Salomé", una poderosa producción del Teatro Rodante Dominicano que marcó la apertura oficial del Mes del Teatro con tres jornadas memorables, colmadas de sensibilidad, reflexión y respaldo del público.

Inspirada en la vida y el legado de Salomé Ureña, la puesta en escena se presentó en el marco del 175 aniversario de su natalicio (21 de octubre de 1850), proponiendo una lectura escénica contemporánea que trasciende la biografía para convertirse en una experiencia sensorial sobre memoria, cuerpo, educación y patria.

Tras su estreno el domingo 1 de marzo ante una sala completamente llena, las funciones continuaron los días lunes 2 y martes 3, cuando la Sala Máximo Avilés Blonda recibió alrededor de mil estudiantes de centros educativos públicos y privados, muchos con formación artística, quienes vivieron de cerca una experiencia teatral concebida también como acto formativo y de contacto vivo con el patrimonio cultural dominicano.

Detalles

La producción contó con la dirección artística de Indiana Brito, codirección de Jozze Sánchez y dramaturgia de Robelitza Pérez, e interpretada de forma magistral por Paloma Palacios, Madeline Abreu, Robelitza Pérez y Stuart Ortiz, junto a la participación especial de las niñas Amelia y Ofelia Pérez.

La música original e interpretación en vivo de José Andrés Molina añadió una capa emocional que fortaleció la conexión con el público.

El equipo creativo se complementó con Ernesto López en el diseño de iluminación, Randy Encarnación en la escenografía, Lorabella en el estilismo, Luz María Melo como auxiliar de vestuario y Franckin Emiliano en la asistencia de producción.

Esta puesta en escena forma parte de las acciones culturales impulsadas por la Dirección General de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura para conmemorar el natalicio de Salomé Ureña, y cuenta con el patrocinio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).