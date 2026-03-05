¿Qué famosos viven en Dubái, el exclusivo refugio de celebridades?
Famosos internacionales como Roger Federer y Madonna mantienen residencias en Dubái y otras ciudades del Golfo, mientras la reciente escalada de tensión en la región genera alertas de seguridad y restricciones aéreas
Las recientes tensiones y alertas de seguridad en Medio Oriente han puesto bajo atención a varias ciudades del Golfo que, durante años, se han consolidado como destinos residenciales para celebridades, empresarios y deportistas.
Lugares como Dubái, Abu Dabi, Doha y Riad albergan actualmente a varias figuras internacionales que han fijado allí su residencia por motivos profesionales, económicos o personales.
En los últimos días, el conflicto en la región ha generado cierres del espacio aéreo, suspensión de vuelos y medidas de seguridad que han afectado tanto a residentes como a visitantes.
Incluso algunos deportistas que participaban en torneos internacionales en el Golfo quedaron temporalmente bloqueados en sus hoteles, lo que refleja el impacto que la situación puede tener en la vida cotidiana en estas ciudades.
Dubái, imán para celebridades internacionales
Durante las últimas dos décadas, Dubái se ha convertido en uno de los destinos preferidos de celebridades que buscan privacidad, seguridad y un mercado inmobiliario de lujo. Sus rascacielos, complejos residenciales exclusivos y urbanizaciones artificiales han atraído a figuras del deporte, el cine y la música.
Entre los propietarios de viviendas en la ciudad se encuentra el tenista suizo Roger Federer. En 2014 adquirió un ático en la torre residencial Le Rêve, ubicada en el área de Dubai Marina. Desde allí disfruta de vistas al litoral y a la isla Palm Jumeirah cuando quiere escapar de los inviernos suizos.
Artistas que eligieron el emirato como residencia
Entre las figuras del espectáculo que viven en el emirato se encuentra la cantante Madonna, quien posee una propiedad en el proyecto de islas artificiales The World Islands. La residencia cuenta con playa privada y forma parte de un complejo diseñado para ofrecer máxima privacidad a sus propietarios.
La actriz Lindsay Lohan también reside en Dubái desde hace varios años junto a su esposo Bader Shammas. La intérprete vive en una villa cercana a Kite Beach y ha señalado en entrevistas que el emirato le ofrece un entorno tranquilo y alejado del acoso de los paparazzi.
Aunque su residencia principal se encuentra entre Nueva York y Los Ángeles, otra figura de Hollywood vinculada a proyectos inmobiliarios en esta ciudad es la actriz Hilary Swank, quien participó en iniciativas de promoción residencial en el archipiélago The World Islands.
Deportistas y celebridades en otros puntos del Golfo
Más allá de Dubái, otras ciudades del Golfo también han atraído a personalidades internacionales. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez establecieron su residencia en Riad tras el fichaje del delantero por el club Al-Nassr.
En Doha viven el extenista español Fernando Verdasco y Ana Boyer, quienes residen en el exclusivo distrito de La Perla. La pareja informó recientemente que tuvo que cancelar compromisos profesionales debido a las restricciones aéreas derivadas de la situación regional.
Por su parte, el rey emérito de España, Juan Carlos I, que reside desde 2020 en Abu Dabi, fue trasladado temporalmente a un hotel en la capital emiratí, en parte por obras en su residencia y por razones logísticas relacionadas con los protocolos de seguridad.
Entre el lujo y la incertidumbre
Ciudades como Dubái o Abu Dabi se han consolidado en los últimos años como centros financieros y turísticos globales, caracterizados por su estabilidad, infraestructura moderna y mercado inmobiliario de alto nivel.
- Sin embargo, el aumento de la tensión en la región ha recordado que incluso estos enclaves asociados al lujo y la vida de celebridades no están completamente al margen de las dinámicas geopolíticas del Medio Oriente.
Mientras se mantienen las medidas de seguridad y continúan las restricciones aéreas en algunos puntos del Golfo, residentes y visitantes, incluidas varias figuras internacionales, siguen atentos a la evolución de la situación.