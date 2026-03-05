Ratifican 30 años de prisión al asesino de la madre de la chef Raquelita

Foto de archivo de Ricardo Antonio Leonor Abreu, mientras era trasladado al tribunal, y de Kirsy Raquel Guerra, conocida como chef Raquelita. ( DIARIO LIBRE )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Este ratificó la condena de 30 años de prisión contra Ricardo Antonio Leonor Abreu, responsable del asesinato de Reina Margarita Pérez Meya y del intento de homicidio de su nieto, Gustavo Enrique Rodríguez Guerra, madre e hijo de la exconcursante de Masterchef República Dominicana Kirsy Raquel Guerra Mella, conocida como "Raquelita".

La decisión se tomó tras valorar testimonios clave y pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 14 de abril de 2022 en la urbanización Fernández Oriental. La víctima falleció luego de recibir 29 puñaladas, mientras que su nieto Gustavo resultó con 17 heridas, algunas de las cuales tardaron entre dos y tres meses en curar.

Eduardo Velázquez Muñoz, procurador general de corte de apelación a dscrito a la dirección general de persecución del Ministerio público, a cargo del caso, explicó que la sentencia se basó en pruebas sólidas .

"El tribunal valoró los testimonios de la hija de la víctima, Kirsy Raquel Guerra, de Gustavo Rodríguez Guerra, de la testigo presencial Yahaira Palacios, y otras pruebas periciales, incluyendo la autopsia, el levantamiento del cadáver y el informe psicológico del menor, cuyas declaraciones fueron registradas a través de la Cámara Hensel".

Velázquez Muñoz destacó que las pruebas físicas, respaldadas con fotografías y documentos, fueron determinantes: "Eso fue lo que motivó al tribunal a ratificar la condena".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-7-d550a67d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-7-d550a67d.jpg Foto de archivo de la víctimaReina Margarita Pérez, junto a la chef Raquelita.

Segunda condena ratificada

El caso no es nuevo en los tribunales. Inicialmente, Leonor Abreu fue condenado a 30 años por el Quinto Tribunal Colegiado, pero apeló. La Corte de Apelación de Santo Domingo anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

"Hoy conseguimos nuevamente la condena de 30 años, reafirmando la justicia en este horrendo crimen", subrayó el fiscal.

Un crimen premeditado y cruel

Velázquez Muñoz describió los hechos como "un asesinato con agravantes de premeditación y acechanza": "Él se escondió en el techo de la casa, agazapado, hasta que finalmente ejecutó su acción criminal. Es un acto de extrema frialdad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-10-e7873eec.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-10-e7873eec.jpg

El fiscal consideró que la sentencia envía un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos: "Es una sentencia ejemplar sobre un abominable hecho cometido por este imputado. También refuerza la necesidad de promover educación, valores y respeto, pilares fundamentales para una sociedad más segura y unida".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-9-a7f70d01.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-9-a7f70d01.jpg

Reacción de "Raquelita"

Tras conocerse la sentencia,"Raquelita", conocida por su participación en MasterChef República Dominicana, expresó su gratitud. "Lloró de emoción porque se hizo justicia por la muerte de su madre y las lesiones de su hijo. Nos dio las gracias a mí y a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso Gómez".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-8-28c2a397.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/vv-8-28c2a397.jpg Imagen de archivo deKirsy Raquel Guerra Mella, conocida como "Raquelita". (DIARIO LIBRE)

El joven Gustavo Rodríguez Guerra, quien sobrevivió al ataque, sufrió lesiones curables en distintas partes del cuerpo, incluyendo el cuello.

La ratificación de los 30 años de prisión a Ricardo Antonio Leonor Abreu reafirma la firmeza de la justicia dominicana frente a crímenes graves y premeditados.

El fallo, emitido por los jueces Julio de los Santos, Flor Batista y José Leonel Asencio , busca no solo resarcir a las víctimas y sus familias, sino también enviar un mensaje de cero tolerancia ante asesinatos y ataques premeditados.



