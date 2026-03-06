Mattel celebra el Día Internacional de la Mujer con la colección "Barbie Dream Team"

Bajo el nombre Barbie Dream Team 2026, esta cápsula busca rendir tributo a mujeres influyentes de distintos ámbitos profesionales. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, la compañía Mattel presentó una nueva colección especial de muñecas Barbie.

Bajo el nombre Barbie Dream Team 2026, esta cápsula busca rendir tributo a mujeres influyentes de distintos ámbitos profesionales, con la intención de motivar a las generaciones más jóvenes a perseguir sus sueños sin límites.

Desde su lanzamiento en 1959, Barbie ha sido mucho más que una muñeca.

Según Mattel, la marca siempre ha tenido como propósito animar a los niños, especialmente a las niñas, a imaginar diferentes caminos profesionales y personales a través del juego.

Con el paso de las décadas, el universo de Barbie se ha expandido para incluir una representación cada vez más diversa de carreras, talentos y trayectorias de vida.

Mujeres influyentes convertidas en Barbie

La selección de este año reúne a destacadas figuras del deporte, la música y el automovilismo, todas ellas referentes en sus respectivos campos.

Entre las homenajeadas se encuentran la legendaria tenista estadounidense Serena Williams, la futbolista inglesa Chloe Kelly, la popular cantante alemana Helene Fischer, la piloto mexicana de NASCAR Regina Sirvent y la reconocida jugadora de críquet india Smriti Mandhana.

Cada muñeca recrea la imagen y la trayectoria de estas figuras, celebrando sus logros y destacando su influencia en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres o en industrias altamente competitivas.

La nueva colección se suma a una tradición que Mattel ha construido durante décadas: desde 1959, más de un centenar de mujeres han sido representadas en forma de muñecas Barbie como homenaje a su impacto en la sociedad.

Inspiración que empieza en la infancia

En un comunicado difundido por Mattel, Serena Williams habló sobre la importancia de los referentes femeninos en su propia vida.

"Siempre me he inspirado en las mujeres poderosas de mi vida: desde mi madre, mis hermanas y mis hijas hasta las muñecas de mi caja de juguetes cuando era niña", afirmó la campeona estadounidense.

La deportista expresó además su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa. "Estoy encantada de ser honrada junto a este increíble grupo de mujeres dedicadas como parte del Barbie Dream Team", señaló.

Williams también manifestó su deseo de que esta colección anime a las niñas y jóvenes a explorar sus pasiones, ya sea en el deporte, el emprendimiento o cualquier otra vocación.

Una campaña para celebrar los sueños

El lanzamiento de la colección viene acompañado de una campaña internacional titulada "Días de ensueño de Barbie", con la que Mattel invita a los fanáticos de la marca a compartir sus propias metas y aspiraciones.

Más que un simple lanzamiento de producto, Barbie Dream Team 2026 se presenta como una celebración del talento femenino y del poder de los modelos a seguir. Una iniciativa que recuerda que, a veces, una muñeca puede ser también el primer paso para imaginar un futuro sin límites.

