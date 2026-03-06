El teatro dominicano sale a los barrios con "Teatro al alcance de todos"

El dramaturgo, actor y gestor cultural Juan María Almonte, coordinador general de la jornada nacional "Teatro al alcance de todos". ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Hace casi dos siglos, Juan Pablo Duarte comprendió que el teatro podía cambiar el destino de un pueblo. Lo demostró con La Dramática, la sociedad cultural que usó las tablas como instrumento de concienciación durante la lucha por la independencia dominicana. Hoy, un grupo de teatristas retoma esa convicción y la convierte en proyecto: "Abril de 2026, Teatro al alcance de todos".

La iniciativa, de carácter socioeducativo y sin fines de lucro, nace con el propósito de democratizar el teatro dominicano y llevarlo, desde finales de marzo hasta finales de abril de 2026, a los barrios empobrecidos y comunidades rurales que históricamente han quedado fuera de la vida cultural organizada del país.

"Conquistar no un público para el teatro, sino un pueblo para el teatro", define el documento fundacional enviado por el destacado actor y dramagurgo, Juan María Almonte. Hacer del teatro un componente vital de la vida cotidiana dominicana, arraigado en la identidad local y elevado al nivel de necesidad artística y social.

La jornada coincide con tres fechas clave del calendario artístico internacional: el Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo; el Día Mundial del Arte, el 15 de abril; y el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril.

Un diagnóstico preocupante

El proyecto no esquiva la realidad. Sus coordinadores señalan que la situación del teatro dominicano es preocupante por su escasa visibilidad y su falta de legitimación social, consecuencia directa de la ausencia de políticas culturales reales en materia de creación, formación y consolidación de público.

"El Ministerio de Cultura puso en marcha programas como Sembrando Teatro y el Plan Nacional de Desarrollo Teatral. Iniciativas que nacieron con nombres ambiciosos y murieron sin resultados. Todos adolecieron de los mismos males: falta de planificación real, ausencia de diagnósticos previos, objetivos vagos, ninguna consulta a especialistas del área y cero evaluaciones posteriores", refiere.

Y aunque en los últimos años ha crecido la oferta de propuestas teatrales, la cantidad de salas independientes y la asistencia de público, ese incremento se ha concentrado casi exclusivamente en el área metropolitana de Santo Domingo. Las provincias, los barrios y las comunidades rurales siguen esperando.

"Teatro al alcance de todos más que una jornada nacional de teatro es una jornada nacional de las artes", precisan sus impulsores.

Almonte, Tavárez y Morel al frente

La coordinación general recae en Juan María Almonte, actor, dramaturgo y director artístico con más de cincuenta años de trayectoria en teatro, cine, televisión y radio. Ha participado en 35 largometrajes dominicanos —entre ellos Un pasaje de ida, El rey de Najayo y Sugar Island— y ha actuado en cerca de cien obras teatrales.

Fundador y director del grupo Teatro Robalagallina, el periódico El Siglo lo seleccionó como uno de los diez mejores actores dominicanos del siglo XX. El New York Times y la revista francesa L'Avant-Scène han publicado críticas laudatorias sobre su trabajo.

Almonte es enfático al explicar la filosofía que mueve este proyecto: "No somos una productora con una bolsa de dinero para conquistar actores. Se trata de poner la bandeja sobre la mesa y que todo el que entienda que vale la pena descentralizar y democratizar el teatro se sirva de manera espontánea, que aporte desde su parcela."

Y remata con una certeza que no admite dudas: "Es un proyecto ambicioso, pero la posibilidad de que fracasemos es totalmente nula. Fracasará quien no participe."

Le acompañan Annie Tavárez, con cuarenta años de trayectoria en actuación, dirección y docencia, y miembro fundadora de Teatro Ruta; y Clara Morel, actriz, gestora cultural y periodista egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático con especialización en el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, y ganadora del Premio Regional de la Juventud en Desarrollo Cultural 2014.

Los tres coordinadores se comprometen a impulsar y gestionar el proyecto, pero no ejercen autoridad sobre los demás participantes. El modelo es horizontal: "Una estructura circular, con roles definidos pero flexibles, que reemplaza la jerarquía vertical por la responsabilidad compartida y la comunicación constante".

Espacios no convencionales

Las actividades se llevarán a cabo principalmente en lugares que no suelen asociarse con el teatro: parques, escuelas públicas, mercados, estaciones del Metro, iglesias, asilos de ancianos, hospitales, cárceles y locales de juntas de vecinos, entre otros espacios de barrios empobrecidos y zonas rurales de todo el país.

También participarán artistas dominicanos radicados en el exterior.

Las disciplinas contempladas abarcan teatro de calle y de sala, performance, happening, danza, música, títeres, cuentacuentos, cine, fotografía, arte digital, mimo y zanqueros, entre otras.

Cada actividad deberá grabarse y publicarse en redes sociales con el logotipo del proyecto. Antes de iniciar, los artistas informarán al público que la presentación forma parte de la jornada. Al cierre, se abrirá un espacio para que los asistentes expresen sus impresiones y, de darse el caso, participen ellos mismos.

Programa y actores

El calendario incluye la lectura pública del manifiesto "Por la Democratización del Teatro" en un barrio empobrecido de la capital, frente a una pintura mural alusiva a la jornada; reconocimientos a figuras históricas del teatro dominicano; muestras museográficas con memorabilia escénica; visitas al patrimonio material del teatro nacional; y un memorial dedicado a los actores fallecidos en 2025 y 2026.

La jornada honra también, de manera especial, la memoria de Franklin Domínguez, el insigne dramaturgo, cineasta y actor cuya obra marcó de forma indeleble la historia del teatro dominicano.

El proyecto le rinde tributo junto a otros héroes anónimos del arte y la cultura, "a todos los que sueñan y luchan por hacer de su sueño una dulce realidad", reza la dedicatoria del proyecto.

Los mensajes del Día Mundial del Teatro serán leídos por los teatristas Reynaldo Disla y Oleka Fernández, esta última en representación de las teatristas dominicanas y del teatro de la diáspora.

Se sumarán talleres, conferencias, conversatorios y encuentros festivos con música en vivo el 27 de marzo, el 15 de abril y el 29 del mismo mes.

Entre los actores comprometidos figuran gestores del Ministerio de Cultura, profesores del Ministerio de Educación, autoridades municipales, líderes comunitarios y directores de casas de cultura de todo el país.

El proyecto se sustenta en el artículo 64 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural de la nación, y en la Declaración de los Derechos Humanos sobre Cultura. Derechos que, según sus impulsores, el Estado dominicano ha cumplido solo a medias.

