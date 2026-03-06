La Sala Ravelo recibe "La gran depresión" para abrir la temporada teatral

Elvira Taveras y Lumy Lizardo protagonizan la obra que inaugura una temporada dedicada al teatrista Giovanny Cruz. ( SUMINISTRADA )

La obra La gran depresión, de Félix Sabroso, inaugurará la quinta temporada de Teatro Banreservas los días 7 y 8 de marzo en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un evento auspiciado por el Centro Cultural Banreservas.

La pieza, protagonizada por Elvira Taveras y Lumy Lizardo, está dirigida por Indiana Brito y producida por Juancito Rodríguez. La trama sigue a dos mujeres que, entre el humor y la confrontación emocional, enfrentan frustraciones, miedos y contradicciones en medio de una crisis personal que expone verdades incómodas. La obra transita con agilidad entre la comedia y la introspección, construyendo un retrato humano donde la ironía y la sensibilidad conviven sobre el escenario.

Las funciones están pautadas para el sábado 7 de marzo a las 8:30 de la noche y el domingo 8 de marzo a las 6:30 de la tarde.

Dedicación a Giovanny Cruz

Esta quinta edición está dedicada al teatrista Giovanny Cruz, figura fundamental en la formación, dirección y proyección del teatro dominicano, cuyo legado ha impactado a generaciones de actores, directores y dramaturgos del país.

La temporada es una iniciativa del productor artístico y director teatral Guillermo Cordero, cuya visión ha permitido ampliar audiencias y consolidar el proyecto como un espacio firme para el desarrollo escénico nacional. La programación se extenderá hasta el 29 de marzo con diversas propuestas en distintas sedes.

Los estudiantes de teatro de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la UASD, INTEC, APEC, la PUCMM, la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez y el Colegio Babeque podrán asistir de forma gratuita a las presentaciones.