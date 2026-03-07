Fátima Bosch se molesta por incómoda pregunta en Harvard sobre su triunfo en Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, respondió a incómoda pregunta sobre su polémico triunfo en el concurso de belleza. ( FOTO DE ARVIVO / EFE )

La ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un momento incómodo durante su participación en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, luego de que una estudiante cuestionara públicamente la legitimidad de su triunfo en el certamen internacional.

Durante la actividad, la alumna mencionó los rumores que circularon tras la coronación de Bosch y le preguntó por qué decidió conservar la corona en lugar de renunciar ante las supuestas irregularidades que, según versiones difundidas en redes sociales, habrían influido en su elección.

Ante el cuestionamiento, la reina de belleza respondió con firmeza, defendiendo tanto su victoria como su trabajo durante el tiempo que lleva ostentando el título.

"Yo no sabía que tú trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración, pero el día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos a avanzar como comunidad", expresó Bosch durante su intervención.

La joven también señaló que considera injusto que el liderazgo de las mujeres sea puesto en duda con mayor frecuencia que el de los hombres.

"Ese día la sociedad va a cambiar y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto jamás y cuando una mujer lo tiene se lo cuestionan al doble", agregó.

Bosch fue enfática al afirmar que no tiene intención de renunciar a la corona, al considerar que su triunfo fue fruto de su esfuerzo y preparación.

"No voy a renunciar porque yo trabajé por esa corona y por eso gané yo. Creo que he demostrado en estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que en la historia no se habían hecho", concluyó.

El momento generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto la pregunta realizada por la estudiante como la respuesta ofrecida por la actual Miss Universo.